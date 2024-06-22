tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Двухлетняя девочка выпала из окна на Вагонке в Нижнем Тагиле

Двухлетняя девочка выпала из окна на Вагонке в Нижнем Тагиле

22 июня 2024, 17:45
Фото: 1MI
22 июня на улице Свердлова, 19 в Дзержинском районе Нижнего Тагила из окна дома выпала двухлетняя девочка. Причиной трагедии стала москитная сетка.

Двое детей находились у окна. В какой-то момент девочка облокотилась на москитную сетку и выпала. Мимо проходил мужчина. Он услышал как сзади что-то упало и заплакал ребенок. Обернувшись он увидел девочку.

Следом за ней чуть не упала вторая девочка. Однако мужчина успел окрикнуть ее, сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Девочку с травмами госпитализировали в ЦГБ №1. Однако на момент публикации ее уже готовят к транспортировке в Екатеринбург. По словам источника группы, у малышки подозрение на перелом свода черепа, а также внутричерепные гематомы. Она находится в тяжелом состоянии.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Также источник заявляет, что мать выпавшего ребенка беременна. У нее есть ещё двое детей — четырехлетняя девочка и четырехмесячный младенец.

Мать в момент происшествия была дома с детьми. По словам очевидцев, она была неадекватная. Они отмечают, что на падение дочки женщина никак не отреагировала.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что папа сам воспитывает дочек. От младшей мать отказалась еще в роддоме. На еще двоих она лишена родительских прав.

В момент происшествия женщина находилась с детьми одна. Она пришла их проведать. Отец отошел в магазин. Пока его не было, мать за детьми не доглядела.

На данный момент проводится проверка.

Напомним, 4 июня на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле случился пожар. Мужчина, находившийся в это время в квартире, пытался спастись. Он выпрыгнул из окна.

В Каменске-Уральском мужчина выпал из окна
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Окно#Падение#Родители#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
Сегодня, 07:48
Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил
Сегодня, 10:57
«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи
Сегодня, 10:25
Ехал на красный: велосипедист попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:12
«Мест больше нет». Почему пассажиры попадают под овербукинг и есть ли выход
Вчера, 10:24
74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
Сегодня, 09:51