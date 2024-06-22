Двухлетняя девочка выпала из окна на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Двое детей находились у окна. В какой-то момент девочка облокотилась на москитную сетку и выпала. Мимо проходил мужчина. Он услышал как сзади что-то упало и заплакал ребенок. Обернувшись он увидел девочку.
Следом за ней чуть не упала вторая девочка. Однако мужчина успел окрикнуть ее, сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Девочку с травмами госпитализировали в ЦГБ №1. Однако на момент публикации ее уже готовят к транспортировке в Екатеринбург. По словам источника группы, у малышки подозрение на перелом свода черепа, а также внутричерепные гематомы. Она находится в тяжелом состоянии.
Также источник заявляет, что мать выпавшего ребенка беременна. У нее есть ещё двое детей — четырехлетняя девочка и четырехмесячный младенец.
Мать в момент происшествия была дома с детьми. По словам очевидцев, она была неадекватная. Они отмечают, что на падение дочки женщина никак не отреагировала.
В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что папа сам воспитывает дочек. От младшей мать отказалась еще в роддоме. На еще двоих она лишена родительских прав.
В момент происшествия женщина находилась с детьми одна. Она пришла их проведать. Отец отошел в магазин. Пока его не было, мать за детьми не доглядела.
На данный момент проводится проверка.
Напомним, 4 июня на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле случился пожар. Мужчина, находившийся в это время в квартире, пытался спастись. Он выпрыгнул из окна.