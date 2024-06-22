Двухлетняя девочка выпала из окна на Вагонке в Нижнем Тагиле

Девочку с травмами госпитализировали в ЦГБ №1. Однако на момент публикации ее уже готовят к транспортировке в Екатеринбург. По словам источника группы, у малышки подозрение на перелом свода черепа, а также внутричерепные гематомы. Она находится в тяжелом состоянии.