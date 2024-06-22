Ехал на красный: велосипедист попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

В Госавтоинспекции выяснили, что мужчина за рулем был трезвым, его стаж составляет уже 30 лет и ранее он не привлекался за нарушение ПДД. В отношении велосипедиста составили два материала. Однако он утверждает, что не согласен с тем, что выехал на красный сигнал светофора.