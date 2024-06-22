Ехал на красный: велосипедист попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Авария произошла утром 22 июня. По словам 69-летнего водителя иномарки, молодой человек на велосипеде неожиданно выехал на запрещающий сигнал светофора. Он не успел среагировать, поэтому избежать наезда не удалось. Пострадавший был доставлен в медучреждение, у него диагностировали ушибы и травмы головы.
В Госавтоинспекции выяснили, что мужчина за рулем был трезвым, его стаж составляет уже 30 лет и ранее он не привлекался за нарушение ПДД. В отношении велосипедиста составили два материала. Однако он утверждает, что не согласен с тем, что выехал на красный сигнал светофора.
Напоминаем, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипедах и самокатах запрещено. Обязательно необходимо спешиваться.
А в селе под Нижним Тагилом мальчик попал в аварию на питбайке, который ему подарили на день рождения родители.