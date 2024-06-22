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В Нижнем Тагиле ехавший на красный велосипедист пострадал под колесами Subaru

Ехал на красный: велосипедист попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

22 июня 2024, 10:12
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле ехавший на красный велосипедист пострадал под колесами Subaru

Велосипедист, который ехал на запрещающий сигнал светофора на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле, попал под колеса Subaru Forester и отправился в больницу.

Авария произошла утром 22 июня. По словам 69-летнего водителя иномарки, молодой человек на велосипеде неожиданно выехал на запрещающий сигнал светофора. Он не успел среагировать, поэтому избежать наезда не удалось. Пострадавший был доставлен в медучреждение, у него диагностировали ушибы и травмы головы.

В Госавтоинспекции выяснили, что мужчина за рулем был трезвым, его стаж составляет уже 30 лет и ранее он не привлекался за нарушение ПДД. В отношении велосипедиста составили два материала. Однако он утверждает, что не согласен с тем, что выехал на красный сигнал светофора.

Напоминаем, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипедах и самокатах запрещено. Обязательно необходимо спешиваться.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

А в селе под Нижним Тагилом мальчик попал в аварию на питбайке, который ему подарили на день рождения родители.

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