tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Свердловской области взлетели цены на картофель

На 20% подорожала за неделю картошка в Свердловской области

22 июня 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области взлетели цены на картофель

По данным на 17 июня 2024 года, в Свердловской области цена килограмма картофеля в среднем составила 48,24 рубля за килограмм. Это на 19,87% больше, чем неделей ранее.

Картошка стала самым подорожавшим овощем, остальные прибавили в цене от 2 до 4%. Например, репчатый лук обходился покупателям в 47,46 рубля (+4,85%), морковь — в 70,55 рубля (+2,45%), огурцы — в 114,32 рубля (+3,86%).

Как выяснила редакция TagilCity.ru, цена на мясо в регионе за неделю не поменялась, а вот курица немного подешевела, до 207,51 рубля (-0,21%). Дешевле обходились бананы (166,51рубля), яйца (110,8 рубля), вареная колбаса (526,28 рубля).

Однако почти все позиции из списка Свердловскстата подорожали. В списке сахар, молоко, хлеб, рис, пшено, макароны, водка и другие продукты.

Также в Свердловской области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо.

Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Огурцы и водка подешевели в Свердловской областиМеньше процента: курица и яйца подешевели в Свердловской области
#Евгения Сафина#Цены#Продукты#Деньги#Статистика#Овощи#Молоко#Покупатели#Екатеринбург
Подпишитесь
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн
Вчера, 08:52
20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая
Вчера, 09:22
Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт
Вчера, 12:13
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
Вчера, 04:38
ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе
Вчера, 12:48
74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
Сегодня, 09:51