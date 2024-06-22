На 20% подорожала за неделю картошка в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Картошка стала самым подорожавшим овощем, остальные прибавили в цене от 2 до 4%. Например, репчатый лук обходился покупателям в 47,46 рубля (+4,85%), морковь — в 70,55 рубля (+2,45%), огурцы — в 114,32 рубля (+3,86%).
Как выяснила редакция TagilCity.ru, цена на мясо в регионе за неделю не поменялась, а вот курица немного подешевела, до 207,51 рубля (-0,21%). Дешевле обходились бананы (166,51рубля), яйца (110,8 рубля), вареная колбаса (526,28 рубля).
Однако почти все позиции из списка Свердловскстата подорожали. В списке сахар, молоко, хлеб, рис, пшено, макароны, водка и другие продукты.
Также в Свердловской области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо.