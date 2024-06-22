Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов

В голосовании принимали участие 30 членов оргкомитета, решение было принято единогласно. Борис Соколов родился в 1950 году, с 2006 года он является председателем и президентом Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. Под его начальством ТПП стала одной из крупнейших в регионе.