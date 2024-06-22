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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

В Нижнем Тагиле рассмотрели кандидатуру нового почетного гражданина

Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов

22 июня 2024, 07:48
Фото: Страница Бориса Соколова ВКонтакте

В Нижнем Тагиле рассмотрели кандидатуру нового почетного гражданина

На заседании по подготовке ко Дню города 2024 года в Нижнем Тагиле выбрали кандидата, который может стать новым почетным гражданином города. Единогласно тайным голосованием выбрали Бориса Соколова.

В голосовании принимали участие 30 членов оргкомитета, решение было принято единогласно. Борис Соколов родился в 1950 году, с 2006 года он является председателем и президентом Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. Под его начальством ТПП стала одной из крупнейших в регионе.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день звание почетного гражданина присвоено уже 112 людям. Среди них различные деятели: спортсмены, врачи, ученые, педагоги, военные, политики, промышленники.

Присвоить звание Борису Соколову могут уже 27 июня, однако церемония награждения состоится на торжественном собрании, которое будет посвящено Дню города.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев наградил идеолога Свердловской области статусом почетного гражданина.

Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев
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