Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В голосовании принимали участие 30 членов оргкомитета, решение было принято единогласно. Борис Соколов родился в 1950 году, с 2006 года он является председателем и президентом Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила. Под его начальством ТПП стала одной из крупнейших в регионе.
Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день звание почетного гражданина присвоено уже 112 людям. Среди них различные деятели: спортсмены, врачи, ученые, педагоги, военные, политики, промышленники.
Присвоить звание Борису Соколову могут уже 27 июня, однако церемония награждения состоится на торжественном собрании, которое будет посвящено Дню города.
Ранее стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев наградил идеолога Свердловской области статусом почетного гражданина.