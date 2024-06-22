Обновлению быть: мэрия Екатеринбурга закупит новые автобусы, трамваи и троллейбусы

Как передает Ура.ру, глава комитета по транспорту Игорь Ощепков отметил в ходе совещания городской палаты, что в нынешнем году ведомство планирует закупить 30 автобусов большого и особо большого класса. До 2025-го года включительно также будет приобретено двадцать пять трамваев, часть из них появится на дорогах города уже в этом году.