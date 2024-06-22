Обновлению быть: мэрия Екатеринбурга закупит новые автобусы, трамваи и троллейбусы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как передает Ура.ру, глава комитета по транспорту Игорь Ощепков отметил в ходе совещания городской палаты, что в нынешнем году ведомство планирует закупить 30 автобусов большого и особо большого класса. До 2025-го года включительно также будет приобретено двадцать пять трамваев, часть из них появится на дорогах города уже в этом году.
До конца следующего года город также получит и сто новых троллейбусов. Чтобы разгрузить бюджет региона, закупка будет происходить постепенно, в три этапа.
Обновление подвижного состава происходит в рамках реформы общественного транспорта, которую глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в марте нынешнего года. В рамках этой реформы также планируется отремонтировать и установить остановки общественного транспорта и пересмотреть принцип взаимодействия с перевозчиками.
Согласно ему предприятия будут получать прибыль не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. По словам мэра это позволит соблюдать расписание маршрутов и разрешит кадровый вопрос в отрасли.
В Нижнем Тагиле с 1 июля цена проезда в трамваях поднимется до 28 рублей.