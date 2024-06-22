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В Екатеринбурге появятся новые автобусы, трамваи и троллейбусы

Обновлению быть: мэрия Екатеринбурга закупит новые автобусы, трамваи и троллейбусы

22 июня 2024, 10:24
Фото: 1MI

В Екатеринбурге появятся новые автобусы, трамваи и троллейбусы

Планы по обновлению подвижного состава Екатеринбурга затронули на заседании Общественной палаты города. Но происходить оно будет постепенно.

Как передает Ура.ру, глава комитета по транспорту Игорь Ощепков отметил в ходе совещания городской палаты, что в нынешнем году ведомство планирует закупить 30 автобусов большого и особо большого класса. До 2025-го года включительно также будет приобретено двадцать пять трамваев, часть из них появится на дорогах города уже в этом году.

До конца следующего года город также получит и сто новых троллейбусов. Чтобы разгрузить бюджет региона, закупка будет происходить постепенно, в три этапа.

Обновление подвижного состава происходит в рамках реформы общественного транспорта, которую глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в марте нынешнего года. В рамках этой реформы также планируется отремонтировать и установить остановки общественного транспорта и пересмотреть принцип взаимодействия с перевозчиками.

Согласно ему предприятия будут получать прибыль не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. По словам мэра это позволит соблюдать расписание маршрутов и разрешит кадровый вопрос в отрасли.

В Нижнем Тагиле с 1 июля цена проезда в трамваях поднимется до 28 рублей.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Трамвай#Обновление#Троллейбус#Екатеринбург
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