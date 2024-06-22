Одеждой с непристойными фразами торговали в Красноуфимске

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В городе Красноуфимск Свердловской области в одном из местных магазинов выявили торговлю футболками с непристойными выражениями. «Неприличную» одежду заметили представители Роспотребнадзора по региону. Поскольку доступ детей к одежде не был ограничен, собственник магазина нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Как заявили в ведомстве, в отношении ИП Окулова составили протокол о нарушении административного кодекса. Суд вынес постановление, согласно которому продавец обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. «Матерные» футболки в данный момент изъяты из оборота.
Ранее в Екатеринбурге был накрыт подпольный цех с коньяком.