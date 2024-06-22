Одеждой с непристойными фразами торговали в Красноуфимске

В городе Красноуфимск Свердловской области в одном из местных магазинов выявили торговлю футболками с непристойными выражениями. «Неприличную» одежду заметили представители Роспотребнадзора по региону. Поскольку доступ детей к одежде не был ограничен, собственник магазина нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».