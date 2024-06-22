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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Одеждой с непристойными фразами торговали в Красноуфимске

Одеждой с непристойными фразами торговали в Красноуфимске

22 июня 2024, 07:03
Фото: 1MI
Судья постановил вынести административный штраф предпринимателю и обязал изъять из реализации одежду с неприличными принтами.

В городе Красноуфимск Свердловской области в одном из местных магазинов выявили торговлю футболками с непристойными выражениями. «Неприличную» одежду заметили представители Роспотребнадзора по региону. Поскольку доступ детей к одежде не был ограничен, собственник магазина нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как заявили в ведомстве, в отношении ИП Окулова составили протокол о нарушении административного кодекса. Суд вынес постановление, согласно которому продавец обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. «Матерные» футболки в данный момент изъяты из оборота.

Ранее в Екатеринбурге был накрыт подпольный цех с коньяком.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Суд#Штраф#Красноуфимск#Одежда#Екатеринбург
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