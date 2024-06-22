Родители подарили питбайк: 13-летний мальчик попал в аварию под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в полдень 21июня. Мальчик ехал на питбайке и упал. В результате он травмировал ногу и был доставлен в больницу.
Известно, что транспорт родители купили ребенку на день рождения. Объем двигателя составлял 125 кубических сантиметров. Навыки вождения несовершеннолетний отрабатывал вместе с отцом в лесополосе. На мальчике из средств защиты был надет лишь мотошлем.
Родители во время происшествия были на работе. С их слов, они не разрешали ребенку кататься одному, однако ключи были в открытом доступе. Сейчас информация о ДТП передана в отдел ПДН, кроме того, будет проведена проверка в школе, где учится ребенок. На место происшествия выезжал лично новый глава ГИБДД НТ Сергей Бернгардт.
Ранее стало известно, что девочка в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом попала в больницу после катания на питбайке.