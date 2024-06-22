tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В селе под Нижним Тагилом ребенок попал в аварию на питбайке

Родители подарили питбайк: 13-летний мальчик попал в аварию под Нижним Тагилом

22 июня 2024, 06:22
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В селе под Нижним Тагилом ребенок попал в аварию на питбайке

13-летний мальчик получил травму ноги, кода управлял питбайком в селе Покровское под Нижним Тагилом. Транспорт ему подарили родители.

В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в полдень 21июня. Мальчик ехал на питбайке и упал. В результате он травмировал ногу и был доставлен в больницу.

Известно, что транспорт родители купили ребенку на день рождения. Объем двигателя составлял 125 кубических сантиметров. Навыки вождения несовершеннолетний отрабатывал вместе с отцом в лесополосе. На мальчике из средств защиты был надет лишь мотошлем.

Родители во время происшествия были на работе. С их слов, они не разрешали ребенку кататься одному, однако ключи были в открытом доступе. Сейчас информация о ДТП передана в отдел ПДН, кроме того, будет проведена проверка в школе, где учится ребенок. На место происшествия выезжал лично новый глава ГИБДД НТ Сергей Бернгардт.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Ранее стало известно, что девочка в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом попала в больницу после катания на питбайке.

Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с детьми
Узнать подробнее
Читайте также:
Уголовное дело возбуждено в Домодедово после смертельного ДТП на автовокзалеПьяный мотоциклист в селе под Нижним Тагилом попал в ДТП. Пострадали его жена и дочьЖитель Алапаевска заплатит 700 тысяч рублей за ДТП на каршеринговом автомобиле
#Евгения Сафина#Происшествия#Ребенок#Травма#ДТП#Питбайк#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн
Вчера, 08:52
20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая
Вчера, 09:22
Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт
Вчера, 12:13
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
Вчера, 04:38
ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе
Вчера, 12:48
ВТБ Лизинг предлагает грузовые электромобили EVM PRO с выгодой более 1 млн рублей
Вчера, 05:07