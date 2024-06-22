Родители подарили питбайк: 13-летний мальчик попал в аварию под Нижним Тагилом

Родители во время происшествия были на работе. С их слов, они не разрешали ребенку кататься одному, однако ключи были в открытом доступе. Сейчас информация о ДТП передана в отдел ПДН, кроме того, будет проведена проверка в школе, где учится ребенок. На место происшествия выезжал лично новый глава ГИБДД НТ Сергей Бернгардт.