tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Нижнем Тагиле вновь объявлено штормовое предупреждение

Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил

22 июня 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле вновь объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Нижний Тагил не стал исключением, в городе тоже прогнозируется непогода.

Так с понедельника и по пятницу, с 24 по 28 июня, в течение всей рабочей недели в Нижнем Тагиле синоптики обещают дожди и сильные грозы. Согласно уверению метеорологов, будет ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха тоже снизится. Уже к среде днем ожидается лишь до +16 градусов, а ночью — до +11 градусов.

В связи с погодными условиями свердловчан просят быть более бдительными. Сильный ветер грозит сносом неукрепленных конструкций и возникновением пожаров. Кроме того, из-за гроз могут возникать подтопления территорий и автомобильных дорог. Всем муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия.

Напомним, в Свердловской области обещают большое количество осадков в ближайшее время.

Ливни и грозы после жары пришли в Свердловскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
500 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за жарыЕкатеринбург уходит под воду из-за мощных ливней
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Погода#Дождь#Гроза#Прогноз погоды#Лето#Природа#Екатеринбург#Июнь
Подпишитесь
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн
Вчера, 08:52
20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая
Вчера, 09:22
Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт
Вчера, 12:13
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
Вчера, 04:38
ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе
Вчера, 12:48
74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
Сегодня, 09:51