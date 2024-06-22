Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Так с понедельника и по пятницу, с 24 по 28 июня, в течение всей рабочей недели в Нижнем Тагиле синоптики обещают дожди и сильные грозы. Согласно уверению метеорологов, будет ветер с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха тоже снизится. Уже к среде днем ожидается лишь до +16 градусов, а ночью — до +11 градусов.
В связи с погодными условиями свердловчан просят быть более бдительными. Сильный ветер грозит сносом неукрепленных конструкций и возникновением пожаров. Кроме того, из-за гроз могут возникать подтопления территорий и автомобильных дорог. Всем муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия.
Напомним, в Свердловской области обещают большое количество осадков в ближайшее время.