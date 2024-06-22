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Updated Сегодня, 09:11

Силовики провели ночной рейд в Екатеринбурге

Силовики провели ночной рейд в Екатеринбурге

22 июня 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Десятки силовиков устроили ночную облаву в столице Урала. Искали нелегальных мигрантов и нарушителей правопорядка.

Прошедшая ночь точно останется незабываемой для посетителей ночного клуба Chili в Екатеринбурге, сообщает Е1. Туда в разгар веселья ворвались силовики в балаклавах и устроили облаву. По словам очевидцев, искали нелегалов и несовершеннолетних. У кого не оказывалось документов, задерживали до установления личности.

На фото и видео, которыми делились свидетели события, видно, как полицейские с собаками обыскали сам клуб, а также припаркованные рядом автомобили. Как сообщает другой очевидец, искали оружие, наркотики и оружие. Тех, кто не подчинялся действиям полиции, уводили в автобус.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в ночь на 22 июня в городе проводилось операция под названием «Улица-профилактика», направленная на выявление правонарушений в общественных местах и поддержания правопорядка. В мероприятии участвовали сотрудники 7-го отдела полиции и народные дружинники. Результатами операции в управлении пообещали поделиться в ближайшее время.

В эту же ночь подобное мероприятие прошло в столице Алтайского края. Полицейские Барнаула оцепили парковку у здания Старого базара, где любят отдыхать горожане, и произвели обыск в припаркованных автомобилях. Органы правопорядка города комментариев по факту произошедшего не дают.

А мигранты, которые работают на стройках в Екатеринбурге, массово покидают город из-за гонений.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Дети#Полиция#Мигранты#Несовершеннолетние#18+#Екатеринбург#Облава
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