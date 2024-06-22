Силовики провели ночной рейд в Екатеринбурге

На фото и видео, которыми делились свидетели события, видно, как полицейские с собаками обыскали сам клуб, а также припаркованные рядом автомобили. Как сообщает другой очевидец, искали оружие, наркотики и оружие. Тех, кто не подчинялся действиям полиции, уводили в автобус.