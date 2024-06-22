Список ограничений для движения электросамокатов установили в мэрии Екатеринбурга

Кроме этого, согласно договору, ограничиваются места парковки СИМ. Теперь нельзя размещать транспортное средство рядом с общеобразовательными учреждениями, а также вблизи станций метро, подземных и наземных переходов, на обочинах и тд. В соглашение включен и лимит скоростных режимов. Столица Урала будет поделена на участки с разной допустимой скоростью электросамокатов, что затронет только пользователей арендованных СИМ.