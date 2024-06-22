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Published Сегодня, 07:54

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Список ограничений для движения электросамокатов установили в мэрии Екатеринбурга

Список ограничений для движения электросамокатов установили в мэрии Екатеринбурга

22 июня 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
В столице Урала появилось девять зон, на территории которых отныне запрещено передвигаться на электросамокатах.

Мэрия Екатеринбурга заключила соглашения с кикшеринговыми агентствами, согласно которому на территории города появятся 9 зон, свободных от прокатных электросамокатов (СИМ). Такая информация появилась на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают парки отдыха, например, парк «Зеленая роща», Дендропарк на улице 8 марта и часть Олимпийской набережной. Сообщается, что здесь запрет затронет как владельцев арендованных самокатов, так и собственных.

Участки запрета отметят знаками No 3.35. Попадая в эту область водитель личного самоката должен спешиться и вести его за собой. Арендованные же устройства будут автоматически отключаться при въезде в зону запрета. На данный момент специалисты определяют порядок и локации для размещения ограничительных знаков.

Кроме этого, согласно договору, ограничиваются места парковки СИМ. Теперь нельзя размещать транспортное средство рядом с общеобразовательными учреждениями, а также вблизи станций метро, подземных и наземных переходов, на обочинах и тд. В соглашение включен и лимит скоростных режимов. Столица Урала будет поделена на участки с разной допустимой скоростью электросамокатов, что затронет только пользователей арендованных СИМ.

Водители электросамокатов могут подробнее ознакомиться с новыми правилами на сайте мэрии Екатеринбурга.

Недавно в Нижнем Тагиле девочка упала в электросамоката и получила травмы.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Пешеходы#Парковка#Ограничения#Екатеринбург#Самокаты
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