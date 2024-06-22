Список ограничений для движения электросамокатов установили в мэрии Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Мэрия Екатеринбурга заключила соглашения с кикшеринговыми агентствами, согласно которому на территории города появятся 9 зон, свободных от прокатных электросамокатов (СИМ). Такая информация появилась на сайте ведомства.
Ограничения затрагивают парки отдыха, например, парк «Зеленая роща», Дендропарк на улице 8 марта и часть Олимпийской набережной. Сообщается, что здесь запрет затронет как владельцев арендованных самокатов, так и собственных.
Участки запрета отметят знаками No 3.35. Попадая в эту область водитель личного самоката должен спешиться и вести его за собой. Арендованные же устройства будут автоматически отключаться при въезде в зону запрета. На данный момент специалисты определяют порядок и локации для размещения ограничительных знаков.
Кроме этого, согласно договору, ограничиваются места парковки СИМ. Теперь нельзя размещать транспортное средство рядом с общеобразовательными учреждениями, а также вблизи станций метро, подземных и наземных переходов, на обочинах и тд. В соглашение включен и лимит скоростных режимов. Столица Урала будет поделена на участки с разной допустимой скоростью электросамокатов, что затронет только пользователей арендованных СИМ.
Водители электросамокатов могут подробнее ознакомиться с новыми правилами на сайте мэрии Екатеринбурга.
Недавно в Нижнем Тагиле девочка упала в электросамоката и получила травмы.