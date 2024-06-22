Юные танцоры из ДДДЮТ Нижнего Тагила выступят в Питере на Алых парусах

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Танцоры, которые занимаются под руководством Александры Молвинских, представили на Гранд Финале композицию под названием «Воздух». Теперь они будут показывать номер на Дворцовой Площади.
Отличных результатов достигла хореограф Карина Бархатова. Она воспитанница дворца и занимается в коллективе 10 лет. Стоит отметить, что это ее первая работа в качестве постановщика.
Директор ДДДЮТ Оксана Артемова отметила, что коллектив очень дружный и в нем всегда и все помогают друг другу.
Ранее стало известно, что тагильчане примут участие в финале престижного танцевального конкурса в Москве. «Грэм» достойно представил Нижний Тагил, и получил звание Лауреатов первой степени.