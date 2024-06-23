Екатеринбург затопило после мощного ливня

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Последствия непогоды были замечены в разных районах города. Так, дороги оказались залиты водой в районе Ботаники, Двуреченске, около Автовокзала, пишет Е1.
На Уктусе при выходе из общественного здания образовался водопад на лестнице. На улице Анатолия Муранова застрял автомобилист на дороге, которую тоже затопило. Также было затруднено трамвайное движение на улице 8 марта из-за скопившейся воды на путях.
Напомним, 22 июня 2024 года в Свердловскую область пришел атмосферный фронт из Москвы, который принес с собой ливни и грозы.