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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Екатеринбург затопило после мощного ливня

Екатеринбург затопило после мощного ливня

23 июня 2024, 07:27
Фото: Telegram-канал Е1
Улицы Екатеринбурга затопило водой после мощного ливня, который прошел 22 июня 2024 года.

Последствия непогоды были замечены в разных районах города. Так, дороги оказались залиты водой в районе Ботаники, Двуреченске, около Автовокзала, пишет Е1.

Видео: Е1

На Уктусе при выходе из общественного здания образовался водопад на лестнице. На улице Анатолия Муранова застрял автомобилист на дороге, которую тоже затопило. Также было затруднено трамвайное движение на улице 8 марта из-за скопившейся воды на путях.

Напомним, 22 июня 2024 года в Свердловскую область пришел атмосферный фронт из Москвы, который принес с собой ливни и грозы.

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