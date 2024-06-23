Квартира загорелась из-за курения в многоэтажном доме в Перми

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с сигаретой во время курения, рассказали в пресс-службе пермского МЧС.
Хозяина квартиры спасли сотрудники пожарной службы, приехавшие на вызов. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. В МЧС сейчас устанавливают точные обстоятельства, при которых случилось ЧП.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты разгорелся пожар в квартире. Во время происшествия скончался мужчина, живший в пострадавшем жилье.