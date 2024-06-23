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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Квартира загорелась из-за курения в многоэтажном доме в Перми

Квартира загорелась из-за курения в многоэтажном доме в Перми

23 июня 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
В Перми произошел пожар в жилой квартире из-за сигареты. Инцидент произошел на Янаульской улице 22 июня 2024 года.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с сигаретой во время курения, рассказали в пресс-службе пермского МЧС.

Хозяина квартиры спасли сотрудники пожарной службы, приехавшие на вызов. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. В МЧС сейчас устанавливают точные обстоятельства, при которых случилось ЧП.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты разгорелся пожар в квартире. Во время происшествия скончался мужчина, живший в пострадавшем жилье.

Пожар из-за старого холодильника произошел в квартире в Нижнем Тагиле
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