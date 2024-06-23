Отца пострадавших в ДТП детей в Новоуральске арестовали за грубый разговор с полицией

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Известно, что горожанин работает проводником служебной собаки в госорганизации. За совершенное правонарушение мужчине грозит выговор на работе, пишет Ура.ру.
По факту случившегося инцидента в настоящее время идет проверка. По ее итогам будет дана соответствующая оценка, рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Напомним, ДТП с участием детей на мотоцикле и автоинспекторов произошло 8 июня 2024 года. Отец рассказал, что он не знал, как его сын оказался за рулем мототранспорта.