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Отца пострадавших в ДТП детей в Новоуральске арестовали за грубый разговор с полицией

Отца пострадавших в ДТП детей в Новоуральске арестовали за грубый разговор с полицией

23 июня 2024, 08:39
Фото: 1MI
Жителя Новоуральска, чьи сыновья на питбайке пострадали в ДТП с машиной ГАИ, арестовали на пять суток за грубый разговор с сотрудниками полиции.

Известно, что горожанин работает проводником служебной собаки в госорганизации. За совершенное правонарушение мужчине грозит выговор на работе, пишет Ура.ру.

По факту случившегося инцидента в настоящее время идет проверка. По ее итогам будет дана соответствующая оценка, рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Напомним, ДТП с участием детей на мотоцикле и автоинспекторов произошло 8 июня 2024 года. Отец рассказал, что он не знал, как его сын оказался за рулем мототранспорта.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#ДТП#Полиция#Новоуральск#ГАИ#Арест#ЧП#Пострадавшие#Питбайк#Разговор#18+#Екатеринбург#Инцидент
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