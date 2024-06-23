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Подростка в Екатеринбурге разыскивают три дня

Подростка в Екатеринбурге разыскивают три дня

23 июня 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник. Местонахождение мальчика неизвестно с 20 июня 2024 года.

Цвет волос и глаз пропавшего екатеринбуржца черный, рост 160 сантиметров, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения на подростке были футболка, шорты темного цвета, а также спортивная обувь. Его пытаются найти волонтеры регионального поискового отряда.

Напомним, 17 июня 2024 года в Нижнем Тагиле бесследно исчезла 17-летняя девочка, приехавшая некоторое время назад в город из Кургана. Пропавшую разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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