Подростка в Екатеринбурге разыскивают три дня

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Цвет волос и глаз пропавшего екатеринбуржца черный, рост 160 сантиметров, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».
В день исчезновения на подростке были футболка, шорты темного цвета, а также спортивная обувь. Его пытаются найти волонтеры регионального поискового отряда.
Напомним, 17 июня 2024 года в Нижнем Тагиле бесследно исчезла 17-летняя девочка, приехавшая некоторое время назад в город из Кургана. Пропавшую разыскивают сотрудники правоохранительных органов.