tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Последние дни июня в Свердловской области будут прохладные

Последние дни июня в Свердловской области будут прохладные

23 июня 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
После жарких дней в Свердловской области ожидается прохладная погода с 24 до 28 июня 2024 года.

Температура на предстоящей неделе не будет превышать +20 градусов. Так, 24 июня днем будет +24 градуса, к ночи похолодает до +15. На следующий день, 25 июня, будет +17 градусов, а ночью +12, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В среду, 26 июня, температура будет, как и во вторник, +17, а вечером в регионе станет холоднее до +11. 28 июня станет немного теплее — температура поднимется до +21 градуса, а 29 июня до +20. Ночью будет +12… +13 градусов.

Кроме того, с начала рабочей недели до выходных прогнозируются небольшие дожди, рассказали в УГМС.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, из-за которого затопило улицы.

Екатеринбург затопило после мощного ливня
Узнать подробнее
Читайте также:
Июль в Свердловской области станет самым теплым летним месяцемЛивни и грозы после жары пришли в Свердловскую областьВ Свердловскую область придет теплый фронт
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Прогноз погоды#Лето#Дожди#Окружающая среда#Природа#УГМС#Екатеринбург#Синоптик#Прохладная погода
Подпишитесь
Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
Вчера, 07:48
Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил
Вчера, 10:57
«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи
Вчера, 10:25
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Сегодня, 08:15
Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:51
Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня
Сегодня, 06:05