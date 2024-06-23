Последние дни июня в Свердловской области будут прохладные

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Температура на предстоящей неделе не будет превышать +20 градусов. Так, 24 июня днем будет +24 градуса, к ночи похолодает до +15. На следующий день, 25 июня, будет +17 градусов, а ночью +12, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В среду, 26 июня, температура будет, как и во вторник, +17, а вечером в регионе станет холоднее до +11. 28 июня станет немного теплее — температура поднимется до +21 градуса, а 29 июня до +20. Ночью будет +12… +13 градусов.
Кроме того, с начала рабочей недели до выходных прогнозируются небольшие дожди, рассказали в УГМС.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, из-за которого затопило улицы.