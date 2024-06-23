Пострадавшая во время падения вертолета в Свердловской области пришла в сознание

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По словам мамы пострадавшей, она сейчас находится в реанимации и не может разговаривать. Женщине сделали две операции, одну из них на позвоночнике. Врачи не дают никаких прогнозов, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, происшествие случилось 12 июня 2024 года. За штурвалом воздушного транспорта находился предприниматель из Первоуральска, а пассажиркой была подруга его жены. В какой-то момент вертолет рухнул в лесу.
Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. У мужчины диагностировали травмы головы, ребер, позвоночника, а также сотрясение мозга.