tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Пострадавшая во время падения вертолета в Свердловской области пришла в сознание

Пострадавшая во время падения вертолета в Свердловской области пришла в сознание

23 июня 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
40-летняя женщина из Екатеринбурга, пострадавшая во время падения вертолета в свердловском поселке Билимбай, пришла в себя.

По словам мамы пострадавшей, она сейчас находится в реанимации и не может разговаривать. Женщине сделали две операции, одну из них на позвоночнике. Врачи не дают никаких прогнозов, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, происшествие случилось 12 июня 2024 года. За штурвалом воздушного транспорта находился предприниматель из Первоуральска, а пассажиркой была подруга его жены. В какой-то момент вертолет рухнул в лесу.

Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. У мужчины диагностировали травмы головы, ребер, позвоночника, а также сотрясение мозга.

Пассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем ТагилеИз дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионеркуАвтомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазина
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#Больница#Лес#ЧП#Реанимация#Травмы#Пострадавшая#Билимбай#Позвоночник#Операции#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
Вчера, 07:48
Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил
Вчера, 10:57
«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи
Вчера, 10:25
Ехал на красный: велосипедист попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:12
«Мест больше нет». Почему пассажиры попадают под овербукинг и есть ли выход
21 июня, 10:24
74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
Вчера, 09:51