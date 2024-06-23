Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Во время проверки надзорным органом будет оценено соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей, а по итогам проверки примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, происшествие случилось 22 июня 2024 года. Девочка оперлась на сетку, установленную на окне, и выпала наружу. В результате падения у ребенка диагностированы тяжелые повреждения. Ее отвезли в медучреждение.
Известно, что девочка и ее сестры живут с отцом, а в день ЧП мать пришла пообщаться с детьми. Как рассказали очевидцы, женщина не отреагировала на падение дочери.