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Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле

Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле

23 июня 2024, 06:51
Фото: 1MI
В прокуратуре организована проверка после падения двухлетней девочки из окна в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Во время проверки надзорным органом будет оценено соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей, а по итогам проверки примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, происшествие случилось 22 июня 2024 года. Девочка оперлась на сетку, установленную на окне, и выпала наружу. В результате падения у ребенка диагностированы тяжелые повреждения. Ее отвезли в медучреждение.

Известно, что девочка и ее сестры живут с отцом, а в день ЧП мать пришла пообщаться с детьми. Как рассказали очевидцы, женщина не отреагировала на падение дочери.

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