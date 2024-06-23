Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
На замечания горожан, проходивших мимо, тагильчанка не реагировала. Ее безуспешно пытались увести от огня и звонили в полицию, однако реакции со стороны правоохранителей не было, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Вскоре пришел молодой человек женщины и, извинившись, забрал ее домой. Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в феврале 2024 года житель Екатеринбурга вместе со своей спутницей организовали пикник около Вечного огня в Калининграде. Через некоторое время они ушли, а потом их задержали и возбудили дело.