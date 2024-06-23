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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня

Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня

23 июня 2024, 06:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пьяная женщина в Дзержинском районе пыталась зажечь сигарету от Вечного огня. Инцидент случился 22 июня 2024 года.

На замечания горожан, проходивших мимо, тагильчанка не реагировала. Ее безуспешно пытались увести от огня и звонили в полицию, однако реакции со стороны правоохранителей не было, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Вскоре пришел молодой человек женщины и, извинившись, забрал ее домой. Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту инцидента, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале 2024 года житель Екатеринбурга вместе со своей спутницей организовали пикник около Вечного огня в Калининграде. Через некоторое время они ушли, а потом их задержали и возбудили дело.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Дзержинский район#Вечный огонь#ЧП#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент
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