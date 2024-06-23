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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Ребенок в Серове выпал из окна

Ребенок в Серове выпал из окна

23 июня 2024, 10:26
Фото: 1MI
В Серове 5-летняя девочка рухнула из окна многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Паровозников.

После падения девочка оказалась в медучреждении. На законного представителя ребенка правоохранители составили материал за плохое воспитание дочери, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, в субботу, 22 июня, в Нижнем Тагиле на улицу из окна рухнула маленькая девочка, облокотившаяся на сетку, которая была установлена на оконной раме.

Пострадавшая в результате случившегося получила серьезные повреждения. В надзорном органе начали проверку.

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