Ребенок в Серове выпал из окна

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
После падения девочка оказалась в медучреждении. На законного представителя ребенка правоохранители составили материал за плохое воспитание дочери, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, в субботу, 22 июня, в Нижнем Тагиле на улицу из окна рухнула маленькая девочка, облокотившаяся на сетку, которая была установлена на оконной раме.
Пострадавшая в результате случившегося получила серьезные повреждения. В надзорном органе начали проверку.