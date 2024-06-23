Тагильчане на «Алых парусах», выпавший из окна ребенок и осквернение Вечного огня

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Танцоры из коллектива «Моя территория» выступят на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Они представят композицию «Воздух» постановки хореографа Кристины Бархатовой и станцуют на Дворцовой площади Северной столицы.
Тагильская прокуратура проводит проверку обстоятельств падения из окна маленькой девочки. Причиной, как и обычно в этих случаях, стала москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка. Малышка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В День памяти и скорби 22 июня в Тагиле пьяная женщина пыталась прикурить от Вечного огня. Прохожие делали ей замечания, однако та на них не реагировала. Горожане звонили в полицию, однако, по их словам, силовики на вызов так и не приехали. После того, как данный инцидент стал известен общественности, доследственную проверку начал прокуратура.
В Нижнем Тагиле в рамках подготовки к празднованию Дня города члены оргкомитета голосовали за кандидатуры новых Почетных граждан. По итогам голосования победил руководитель Торгово-промышленной палаты Борис Соколов. Он возглавляет ТПП с 2006 года, и за это время палата стала одной из самых крупных и влиятельных в регионе.
На следующей неделе Нижний Тагила накроет непогода. Город окажется под ударом сильных гроз и ливней. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха снизится — будет достаточно прохладно. Из-за ливней есть угроза подтоплений.