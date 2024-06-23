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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Тагильчане на «Алых парусах», выпавший из окна ребенок и осквернение Вечного огня

Тагильчане на «Алых парусах», выпавший из окна ребенок и осквернение Вечного огня

23 июня 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Тагильских танцоров пригласили на «Алые паруса» в Петербург. Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна. Пьяная женщина прикуривала у Вечного огня. В Тагиле выбирали нового Почетного гражданина. Тагильчан ожидают похолодание. Итоги Тагила и региона за выходные — в этом обзоре.

Танцоры из коллектива «Моя территория» выступят на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Они представят композицию «Воздух» постановки хореографа Кристины Бархатовой и станцуют на Дворцовой площади Северной столицы.

Юные танцоры из ДДДЮТ Нижнего Тагила выступят в Питере на Алых парусах
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Тагильская прокуратура проводит проверку обстоятельств падения из окна маленькой девочки. Причиной, как и обычно в этих случаях, стала москитная сетка, которая не выдержала веса ребенка. Малышка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле
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В День памяти и скорби 22 июня в Тагиле пьяная женщина пыталась прикурить от Вечного огня. Прохожие делали ей замечания, однако та на них не реагировала. Горожане звонили в полицию, однако, по их словам, силовики на вызов так и не приехали. После того, как данный инцидент стал известен общественности, доследственную проверку начал прокуратура.

Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня
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В Нижнем Тагиле в рамках подготовки к празднованию Дня города члены оргкомитета голосовали за кандидатуры новых Почетных граждан. По итогам голосования победил руководитель Торгово-промышленной палаты Борис Соколов. Он возглавляет ТПП с 2006 года, и за это время палата стала одной из самых крупных и влиятельных в регионе.

Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
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На следующей неделе Нижний Тагила накроет непогода. Город окажется под ударом сильных гроз и ливней. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Температура воздуха снизится — будет достаточно прохладно. Из-за ливней есть угроза подтоплений.

Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил
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