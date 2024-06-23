Тагильчане на «Алых парусах», выпавший из окна ребенок и осквернение Вечного огня

В День памяти и скорби 22 июня в Тагиле пьяная женщина пыталась прикурить от Вечного огня. Прохожие делали ей замечания, однако та на них не реагировала. Горожане звонили в полицию, однако, по их словам, силовики на вызов так и не приехали. После того, как данный инцидент стал известен общественности, доследственную проверку начал прокуратура.