В аэропорту Кольцово эвакуируют людей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По словам одного из очевидцев, эвакуация началась после того, как в здании аэропорта раздался звук пожарной сигнализации, пишет ЕАН.
Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Из-за чего мог сработать сигнал экстренного предупреждения — в настоящее время неизвестно. Специалисты это выясняют.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге прозвучала сигнализация в учебно-научном центре УрФУ. В связи с этим всех студентов и сотрудников учебного учреждения выпроводили на улицу. В ближайшее время стало известно, что тревога была ложной.