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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В аэропорту Кольцово эвакуируют людей

В аэропорту Кольцово эвакуируют людей

23 июня 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
Людей, находившихся в аэропорту Кольцово, эвакуируют на улицу 23 июня 2024 года.

По словам одного из очевидцев, эвакуация началась после того, как в здании аэропорта раздался звук пожарной сигнализации, пишет ЕАН.

Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Из-за чего мог сработать сигнал экстренного предупреждения — в настоящее время неизвестно. Специалисты это выясняют.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге прозвучала сигнализация в учебно-научном центре УрФУ. В связи с этим всех студентов и сотрудников учебного учреждения выпроводили на улицу. В ближайшее время стало известно, что тревога была ложной.

В Ельцин Центре рассказали причины эвакуации
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Эвакуация#ЧП#Аэропорт#18+#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Инцидент#Тревога
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