В аэропорту Кольцово эвакуируют людей

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге прозвучала сигнализация в учебно-научном центре УрФУ. В связи с этим всех студентов и сотрудников учебного учреждения выпроводили на улицу. В ближайшее время стало известно, что тревога была ложной.