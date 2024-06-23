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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

23 июня 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ливни и грозы продлятся до 24 июня 2024 года.

В регионе пройдут сильные ливневые дожди, град, а также усилится ветер, порывы которого достигнут 25 метров, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В связи с этим свердловчанам рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Так, во время непогоды следует закрывать окна в домах, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо установленных конструкций, а также по возможности не совершать поездки в автомобиле во избежание аварий.

Напомним, накануне, 22 мая, в районах Екатеринбурга образовались потопы вследствие сильного ливня, который прошел в городе.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Град#Ветер#Прогноз погоды#Лето#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Природа#Ливни#Екатеринбург#Грозы
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