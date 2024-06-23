В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В регионе пройдут сильные ливневые дожди, град, а также усилится ветер, порывы которого достигнут 25 метров, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В связи с этим свердловчанам рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Так, во время непогоды следует закрывать окна в домах, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо установленных конструкций, а также по возможности не совершать поездки в автомобиле во избежание аварий.
Напомним, накануне, 22 мая, в районах Екатеринбурга образовались потопы вследствие сильного ливня, который прошел в городе.