Житель Екатеринбурга повелся на новую схему мошенников

В июне 2024 года в Сбербанке ему сообщили о том, что счет был арестован. Как оказалось, весной прошел суд, в результате которого было решено изъять сумму долга через приставов. Однако никаких судебных решений мужчина не получал, на портале «Госуслуги» нет информации о долге, а на сайте судебных приставов нет дела. В связи с этим он написал заявление в суд.