Житель Екатеринбурга повелся на новую схему мошенников

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В минувшем году у екатеринбуржца произошла утечка личных данных, после чего ему на электронную почту пришло письмо от коллекторской организации о том, что у него есть долг. Когда молодой человек позвонил в организацию, ему сообщили, что от его имени якобы заключен договор, пишет Ура.ру.
Далее потерпевший связался с кредитной организацией и выяснил, что на него оформили займ и кредит. Сумма задолженности — 18 тысяч рублей. Ему выслали договор о кредите, который был подписан цифровой подписью с помощью номера телефона. Мужчине удалось узнать, что данный номер принадлежит компании Теле2 и зарегистрирован в Воронежской области, куда он никогда не ездил.
После этого горожанин написал заявление в полиции, о чем рассказал «коллекторам». В правоохранительных органах возбуждать дело не стали, мотивировав отказ отсутствием состава преступления. В это же время неизвестные перестали его беспокоить.
В июне 2024 года в Сбербанке ему сообщили о том, что счет был арестован. Как оказалось, весной прошел суд, в результате которого было решено изъять сумму долга через приставов. Однако никаких судебных решений мужчина не получал, на портале «Госуслуги» нет информации о долге, а на сайте судебных приставов нет дела. В связи с этим он написал заявление в суд.
Напомним, в Серове девочка отдала злоумышленникам более 300 тысяч со счета матери.