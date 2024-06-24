Бананы и авиарейсы подорожали в Свердловской области больше всего

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Так, цены на бананы в текущем году стали выше на 39 процентов, а на авиарейсы на 65 процентов, рассказали на официальном сайте ЦБ РФ.
Также на 22 процента стали дороже куриные окорока. Среди промышленных товаров особенно дорогими стали ремонтные материалы и мебель, чьи цены повысились на 25 и 23 процента. При этом снимать квартиры стало дороже на 22 процента.
Кроме того, в мае 2024 года инфляция в области выросла до 7,86 процентов, а в апреле уровень показателя был 7,70 процентов.
Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области за неделю стала дороже картошка. Ее стоимость увеличилась на 20 процентов.