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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Бананы и авиарейсы подорожали в Свердловской области больше всего

Бананы и авиарейсы подорожали в Свердловской области больше всего

24 июня 2024, 09:54
Фото: 1MI
Стоимость на бананы и авиабилеты в Свердловской области увеличилась в 2024 году больше всего.

Так, цены на бананы в текущем году стали выше на 39 процентов, а на авиарейсы на 65 процентов, рассказали на официальном сайте ЦБ РФ.

Также на 22 процента стали дороже куриные окорока. Среди промышленных товаров особенно дорогими стали ремонтные материалы и мебель, чьи цены повысились на 25 и 23 процента. При этом снимать квартиры стало дороже на 22 процента.

Кроме того, в мае 2024 года инфляция в области выросла до 7,86 процентов, а в апреле уровень показателя был 7,70 процентов.

Напомним, в июне 2024 года в Свердловской области за неделю стала дороже картошка. Ее стоимость увеличилась на 20 процентов.

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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Свердловская область#Деньги#Статистика#Стоимость#Инфляция#ЦБ РФ#Квартиры#Авиабилеты#Подорожание#Екатеринбург#Бананы
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