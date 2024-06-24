Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на детей в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Ход и результаты следствия глава СКР Александр Бастрыкин держит на своем личном контроле.
Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России, Александр Бастрыкин дал поручение Константину Мирошниченко, который в настоящее время является исполняющим обязанности главы Следственного комитета России по региону, завести уголовное дело о нападении четвероногих на юных екатеринбуржцев.
Как ранее уже сообщалось, в городе Екатеринбург бродячие животные напали на ребят и сильно из покусали. С разными ранами им пришлось обратиться в больницу.
Сообщается, что ход и результаты следствия глава СКР держит на своем личном контроле.
Напомним, в Кировграде собака во время прогулки без намордника набросилась на пенсионера.