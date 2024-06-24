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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Глава СК заинтересовался делом о нападении собак на детей в Свердловской области

Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собак на детей в Свердловской области

24 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI

Глава СК заинтересовался делом о нападении собак на детей в Свердловской области

Дело о нанесении рваных ран собаками детям из Свердловской области, глава СКР Александр Бастрыкин контролирует лично.

Ход и результаты следствия глава СКР Александр Бастрыкин держит на своем личном контроле.

Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России, Александр Бастрыкин дал поручение Константину Мирошниченко, который в настоящее время является исполняющим обязанности главы Следственного комитета России по региону, завести уголовное дело о нападении четвероногих на юных екатеринбуржцев.

Как ранее уже сообщалось, в городе Екатеринбург бродячие животные напали на ребят и сильно из покусали. С разными ранами им пришлось обратиться в больницу.

Сообщается, что ход и результаты следствия глава СКР держит на своем личном контроле.

Напомним, в Кировграде собака во время прогулки без намордника набросилась на пенсионера.

Бродячая собака набросилась и искусала глухого мужчину в Тагиле
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Животные#Контроль#Нападение#Собаки#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Дело
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