Бесправный водитель ВАЗа сбил 12-летнего велосипедиста в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
26-летний мужчина за рулем ВАЗа допустил наезд на мальчика. При этом сам подросток ехал в нарушение правил по правой стороне дороги в попутном направлении. Мальчик после аварии был доставлен в больницу. После осмотра его отпустили домой.
Сотрудники ГАИ выявили, что мужчина является местным жителем и прав на управление авто не имеет. Установлено также, что на момент аварии он был трезв. Сам тагильчанин рассказал, что машина принадлежит его подруге. Когда он ехал, то его стало заносить. Из-за этого с управлением мужчина не справился. На водителя составлены два протокола.
Во время осмотра места инспекторы выявили, что на дороге отсутствует тротуар. Обслуживающая организация получит по этому поводу предписание.
В семье ребенка рассказали, что он находился в гостях с отцом. Он разрешил покататься, несмотря на отсутствие безопасных мест и в нарушение ПДД. Теперь родителям мальчика грозит ответственность.
Напомним, накануне под Екатеринбургом водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб на месте.