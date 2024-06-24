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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Бесправный водитель ВАЗа сбил 12-летнего велосипедиста в Нижнем Тагиле

24 июня 2024, 05:28
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Жителя Нижнего Тагила занесло на ВАЗе на дороге. Он врезался в 12-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Авария случилась вечером 21 июня в поселке Горбуново в Нижнем Тагиле. У самого водителя отсутствуют права.

26-летний мужчина за рулем ВАЗа допустил наезд на мальчика. При этом сам подросток ехал в нарушение правил по правой стороне дороги в попутном направлении. Мальчик после аварии был доставлен в больницу. После осмотра его отпустили домой.

Сотрудники ГАИ выявили, что мужчина является местным жителем и прав на управление авто не имеет. Установлено также, что на момент аварии он был трезв. Сам тагильчанин рассказал, что машина принадлежит его подруге. Когда он ехал, то его стало заносить. Из-за этого с управлением мужчина не справился. На водителя составлены два протокола.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Во время осмотра места инспекторы выявили, что на дороге отсутствует тротуар. Обслуживающая организация получит по этому поводу предписание.

В семье ребенка рассказали, что он находился в гостях с отцом. Он разрешил покататься, несмотря на отсутствие безопасных мест и в нарушение ПДД. Теперь родителям мальчика грозит ответственность.

Напомним, накануне под Екатеринбургом водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево. Он погиб на месте.

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