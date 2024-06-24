Бесправный водитель ВАЗа сбил 12-летнего велосипедиста в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГАИ выявили, что мужчина является местным жителем и прав на управление авто не имеет. Установлено также, что на момент аварии он был трезв. Сам тагильчанин рассказал, что машина принадлежит его подруге. Когда он ехал, то его стало заносить. Из-за этого с управлением мужчина не справился. На водителя составлены два протокола.