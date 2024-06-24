Екатеринбуржец получил 9 лет колонии за убийство во время ссоры

Преступление произошло в ноябре прошлого года в квартире потерпевшего на улице Таганской города Екатеринбурга. В ходе ссоры мужчина нанес хозяину несколько ударов по лицу и голове, а затем долго и сильно сдавливал ему шею, что привело к смерти. После чего ушел.