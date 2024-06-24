Екатеринбуржец получил 9 лет колонии за убийство во время ссоры

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Преступление произошло в ноябре прошлого года в квартире потерпевшего на улице Таганской города Екатеринбурга. В ходе ссоры мужчина нанес хозяину несколько ударов по лицу и голове, а затем долго и сильно сдавливал ему шею, что привело к смерти. После чего ушел.
Осужденный вину не признал, однако суд счел представленные доказательства достаточными и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован.
Напомним, девять жителей Сысерти предстанут перед судом за избиение мужчины до смерти.