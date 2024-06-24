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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Екатеринбуржец получил 9 лет колонии за убийство во время ссоры

Екатеринбуржец получил 9 лет колонии за убийство во время ссоры

24 июня 2024, 13:01
Фото: 1MI
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал 35-летнего мужчину виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого года в квартире потерпевшего на улице Таганской города Екатеринбурга. В ходе ссоры мужчина нанес хозяину несколько ударов по лицу и голове, а затем долго и сильно сдавливал ему шею, что привело к смерти. После чего ушел.

Осужденный вину не признал, однако суд счел представленные доказательства достаточными и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, девять жителей Сысерти предстанут перед судом за избиение мужчины до смерти.

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