Евгений Куйвашев обсудил с молодежью кадровый и научный потенциал Среднего Урала

Примечательно и то, что Средний Урал успешно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 году по этой программе обучалось свыше 7 тысяч студентов техникумов и колледжей. В текущем году планируется привлечь еще 10 тысяч молодых людей. Всего в области функционирует восемь кластеров, но к концу года на базе 50 колледжей и техникумов будет уже двенадцать.