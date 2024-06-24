Евгений Куйвашев обсудил с молодежью кадровый и научный потенциал Среднего Урала

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Площадкой форума стал кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Именно здесь студенты смогли обсудить с губернатором все интересующие их вопросы, высказать свое мнение и внести предложения по развитию сферы кадровой подготовки.
Очень важно рассказать молодому поколению о востребованности специалистов в промышленности. Желание работать, что-то создавать своими руками, учиться не должно остаться незамеченным. Мы обязаны предоставлять возможность для развития всем, в том числе тем, у кого есть интерес к физике, математике, изобретательству, конструкторскому делу и прочим направлениям. Все предложения, полученные в рамках беседы, будут проработаны и реализованы, — рассказал Евгений Куйвашев.
Больше всего студенты интересовались особенностями подготовки молодых специалистов, востребованными профессиями, перспективами развития инфраструктуры для разработки инновационных и исследовательских решений, научных, творческих и спортивных достижений. Так, обучающиеся узнали о старте уникальной программы поддержки студенчества «Кампус». Проект включает в себя большой набор льгот для студентов, повышенную стипендию для отличников, образовательные кредиты и систему лояльности в сфере услуг. Например, скидки в кафе, магазинах и фитнес-клубах. Реализация «Кампуса» позволит Свердловской области закрепить статус студенческой столицы России.
Беседа касалась и возможности получить рабочую специальность за счет регионального бюджета. Количество подобных программ ежегодно растет, как и объем подготовки по ним. Доступные направления формируются исходя из потребностей промышленных предприятий.
На сегодняшний день в Свердловской области обучается более 120 тысяч студентов СПО и столько же студентов вузов. В 2024 году в колледжах и техникумах создано свыше 26 тысяч мест, финансируемых областью. Две трети из них отданы техническим специальностям. Еще одной возможностью для получения образования является целевое обучение. Уже сейчас работодатели разместили свыше двух тысяч предложений для абитуриентов, — сообщил губернатор.
Примечательно и то, что Средний Урал успешно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 году по этой программе обучалось свыше 7 тысяч студентов техникумов и колледжей. В текущем году планируется привлечь еще 10 тысяч молодых людей. Всего в области функционирует восемь кластеров, но к концу года на базе 50 колледжей и техникумов будет уже двенадцать.
Согласно инновационной программе, которая предполагает участие работодателей в качестве наставников и гарантированное трудоустройство, будут готовить специалистов для металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг. Уже этим летом состоится первый выпуск студентов, обученных для металлургической промышленности. К работе на уральских предприятиях будут готовы приступить 840 квалифицированных специалистов, — пояснил глава Свердловской области.
Напомним, на Средний Урал принимает участие в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Первенство подразумевает получение возможности для развития в регионах молодежной политики. Помимо этого, в области ежегодно проводятся сотни мероприятий для молодых людей. К примеру, конкурс «Минута технославы» дает шанс начинающим разработчикам получить гранты суммой в несколько миллионов рублей.
К Дню молодежи впервые будут вручены премии за развитие молодежной политики. Победители конкурсного отбора получат денежные вознаграждения в размере 130 тысяч рублей. Премия станет ежегодной, — подытожил Евгений Куйвашев.
Ранее TagilCity.ru сообщал о задаче приобщить молодежь к развлекательным, культурным и спортивным мероприятиям. Это, по мнению правительства, позволит снизить риск возникновения вредных привычек у подрастающего поколения.