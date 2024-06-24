Финансовая свобода: калькулятор рефинансирования кредита поможет найти лучшие условия

Но не всегда первоначальные условия кредита остаются выгодными. Рынок финансовых услуг динамичен, и нередко появляются более привлекательные предложения. В такой ситуации на помощь приходит калькулятор рефинансирования кредита — инструмент, позволяющий оценить потенциальную экономию при смене кредитора.