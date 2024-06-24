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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

ФК «Урал» объявил о расторжении контракта с игроком из Португалии

ФК «Урал» объявил о расторжении контракта с Кики

24 июня 2024, 06:17
Фото: 1MI

ФК «Урал» объявил о расторжении контракта с игроком из Португалии

Футболист участвовал за «шмелей» в двадцати матчах, в том числе в Кубке России и чемпионате РПЛ.

Информация о том, что португалец Кристиан Нервы Афонсу покидает екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликована в официальном Telegram-канале клуба.
Сообщается, что Кики провел в Екатеринбурге весь прошлый сезон, начиная с июня 2023 года. За это время защитник участвовал в двадцати матчах за «шмелей», однако хороших результатов не показал.

В результате ФК «Урал» по итогам сезона оказался в Первой лиге, с более строгим лимитом на легионеров.

Футболист в свою очередь поблагодарил футбольный клуб за доверие и опыт, а болельщиков и Екатеринбург — за теплый прием. Он также подчеркнул, что выкладывался на 100% и приложил все силы для успеха команды.

Напомним, ранее в ФК «Урал» объяснили причины вылета из премьер-лиги.

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#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Свердловская область#Футбол#Контракт#Екатеринбург
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