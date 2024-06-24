ФК «Урал» объявил о расторжении контракта с Кики

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Информация о том, что португалец Кристиан Нервы Афонсу покидает екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликована в официальном Telegram-канале клуба.
Сообщается, что Кики провел в Екатеринбурге весь прошлый сезон, начиная с июня 2023 года. За это время защитник участвовал в двадцати матчах за «шмелей», однако хороших результатов не показал.
В результате ФК «Урал» по итогам сезона оказался в Первой лиге, с более строгим лимитом на легионеров.
Футболист в свою очередь поблагодарил футбольный клуб за доверие и опыт, а болельщиков и Екатеринбург — за теплый прием. Он также подчеркнул, что выкладывался на 100% и приложил все силы для успеха команды.
Напомним, ранее в ФК «Урал» объяснили причины вылета из премьер-лиги.