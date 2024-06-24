ФК «Урал» объявил о расторжении контракта с Кики

Информация о том, что португалец Кристиан Нервы Афонсу покидает екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликована в официальном Telegram-канале клуба.

Сообщается, что Кики провел в Екатеринбурге весь прошлый сезон, начиная с июня 2023 года. За это время защитник участвовал в двадцати матчах за «шмелей», однако хороших результатов не показал.



В результате ФК «Урал» по итогам сезона оказался в Первой лиге, с более строгим лимитом на легионеров.