Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Площадь Городского дворца молодежи
«Ритм улиц» (Workout)
Парк имени Бондина:
игровая программа для молодых семей с выступлением детских вокальных и хореографических творческих коллективов;
парад детских «транспортных» средств «Сочиняй мечты»;
семейная мастерская, мастер-классы: воздушный змей и другие;
творческий маркет (выставка-продажа изделий ручной работы);
рисунки на асфальте «Герб моей семьи»;
площадки от партнеров: До-до пицца, академия робототехника KIBER Chipen (ростовые куклы, проверка знаний, игровые центры);
силовое экстрим-шоу (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика);
фестиваль «Молодежь и ГТО» (зарядка с чемпионом, выполнение нормативов ГТО);
игровая программа «Атмосфера» (фитнесс, джампинг, зумба, показательные выступления на батутах);
детская дискотека.
выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-Бэнд».
выступление клуба авторской песни «Зеленая лампа».
интерактивная площадка «Фрироуп FreeRope».
выступление «НЕ ШКОЛ»: — вокала, барабанов, гитары.
проект телекомпании «Телекон» и радиостанции «Экорадио» — финал музыкального конкурса «Новые голоса. 3 сезон», награждение победителей;
концертно-развлекательная программа «На одной волне» Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»;
программа для молодоженов «Вместе и навсегда!».
концертно-развлекательная программа c участием лучших вокальных и хореографических коллективов города.
техническая пауза, розыгрыш призов.
выступление кавер-группы «Формат звука» города Нижний Тагил.
поздравление от главы города Нижний Тагил В. Ю. Пинаева.
дискотека от ди-джеев «ЭКО-радио» «На волне музыки», розыгрыш призов от партнеров Дня молодёжи.