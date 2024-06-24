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Updated Сегодня, 16:26

Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа

Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа

24 июня 2024, 16:24
Фото: 1MI
В субботу, 29 июня, тагильчане смогут посетить чемпионат по уличной атлетике, поучаствовать в параде детских колясок и мастер-классах, а также послушать выступление «Тагил-бэнда».

Локация №1"На волне детства»:

С 14:00 до 16:30:

Площадь Городского дворца молодежи

  • «Ритм улиц» (Workout)

Парк имени Бондина:

  • игровая программа для молодых семей с выступлением детских вокальных и хореографических творческих коллективов;

  • парад детских «транспортных» средств «Сочиняй мечты»;

  • семейная мастерская, мастер-классы: воздушный змей и другие;

  • творческий маркет (выставка-продажа изделий ручной работы);

  • рисунки на асфальте «Герб моей семьи»;

  • площадки от партнеров: До-до пицца, академия робототехника KIBER Chipen (ростовые куклы, проверка знаний, игровые центры);

  • силовое экстрим-шоу (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика);

  • фестиваль «Молодежь и ГТО» (зарядка с чемпионом, выполнение нормативов ГТО);

  • игровая программа «Атмосфера» (фитнесс, джампинг, зумба, показательные выступления на батутах);

  • детская дискотека.

С 17:00 до 18:00:

  • выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-Бэнд».

С 18:00 до 19:00:

  • выступление клуба авторской песни «Зеленая лампа».

Локация №2 «На волне туризма»:

С 14:00 до 17:00 (клуб туристов «Азимут», ул. Уральская, 16):

  • интерактивная площадка «Фрироуп FreeRope».

Локация №3 «На волне творчества»:

С 16:00 до 19:00 (площадка у медицинского колледжа, улица Горошникова):

  • выступление «НЕ ШКОЛ»: — вокала, барабанов, гитары.

Главная сцена «На одной волне»:

За зданием концертно-досугового комплекса «Современник», улица Первомайская:

С 16:00 до 17:30:

  • проект телекомпании «Телекон» и радиостанции «Экорадио» — финал музыкального конкурса «Новые голоса. 3 сезон», награждение победителей;

С 17:30 до 19:20:

  • концертно-развлекательная программа «На одной волне» Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»;

  • программа для молодоженов «Вместе и навсегда!».

С 19:20 до 20:10:

  • концертно-развлекательная программа c участием лучших вокальных и хореографических коллективов города.

С 20:10 до 20:20:

  • техническая пауза, розыгрыш призов.

С 20:15 до 20:55:

  • выступление кавер-группы «Формат звука» города Нижний Тагил.

С 20:55 до 21:00:

  • поздравление от главы города Нижний Тагил В. Ю. Пинаева.

С 21:00 до 22:55:

  • дискотека от ди-джеев «ЭКО-радио» «На волне музыки», розыгрыш призов от партнеров Дня молодёжи.

14 различных площадок будут работать в День Молодежи в Нижнем Тагиле
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