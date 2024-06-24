Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа

В субботу, 29 июня, тагильчане смогут посетить чемпионат по уличной атлетике, поучаствовать в параде детских колясок и мастер-классах, а также послушать выступление «Тагил-бэнда».

Локация №1"На волне детства»: С 14:00 до 16:30: Площадь Городского дворца молодежи «Ритм улиц» (Workout) Парк имени Бондина: игровая программа для молодых семей с выступлением детских вокальных и хореографических творческих коллективов;

парад детских «транспортных» средств «Сочиняй мечты»;

семейная мастерская, мастер-классы: воздушный змей и другие;

творческий маркет (выставка-продажа изделий ручной работы);

рисунки на асфальте «Герб моей семьи»;

площадки от партнеров: До-до пицца, академия робототехника KIBER Chipen (ростовые куклы, проверка знаний, игровые центры);

силовое экстрим-шоу (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика);

фестиваль «Молодежь и ГТО» (зарядка с чемпионом, выполнение нормативов ГТО);

игровая программа «Атмосфера» (фитнесс, джампинг, зумба, показательные выступления на батутах);

детская дискотека. С 17:00 до 18:00: выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-Бэнд». С 18:00 до 19:00: выступление клуба авторской песни «Зеленая лампа». Локация №2 «На волне туризма»: С 14:00 до 17:00 (клуб туристов «Азимут», ул. Уральская, 16): интерактивная площадка «Фрироуп FreeRope». Локация №3 «На волне творчества»: С 16:00 до 19:00 (площадка у медицинского колледжа, улица Горошникова): выступление «НЕ ШКОЛ»: — вокала, барабанов, гитары. Главная сцена «На одной волне»: За зданием концертно-досугового комплекса «Современник», улица Первомайская: С 16:00 до 17:30: проект телекомпании «Телекон» и радиостанции «Экорадио» — финал музыкального конкурса «Новые голоса. 3 сезон», награждение победителей; С 17:30 до 19:20: концертно-развлекательная программа «На одной волне» Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец молодежи»;

программа для молодоженов «Вместе и навсегда!». С 19:20 до 20:10: концертно-развлекательная программа c участием лучших вокальных и хореографических коллективов города. С 20:10 до 20:20: техническая пауза, розыгрыш призов. С 20:15 до 20:55: выступление кавер-группы «Формат звука» города Нижний Тагил. С 20:55 до 21:00: поздравление от главы города Нижний Тагил В. Ю. Пинаева. С 21:00 до 22:55: дискотека от ди-джеев «ЭКО-радио» «На волне музыки», розыгрыш призов от партнеров Дня молодёжи. 14 различных площадок будут работать в День Молодежи в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Читайте также: Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа «Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с Днем России