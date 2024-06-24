Каждый пятый россиянин готовится к девальвации рубля

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Почти каждый пятый человек готовится к понижению стоимости рубля. 10% опрошенных считают, что доллар может достичь отметки в 100-120 рублей, а 13% прогнозируют значение выше 120 рублей за доллар, пишет newsler.ru.
Четверть участников опроса верят в обвал доллара летом: до 75-80 рублей (5%), 70-75 рублей (2%), 60-70 рублей (3%), 50-60 рублей (3%) и менее 50 рублей (8%). За месяц количество людей, верящих в укрепление рубля, увеличилось на 7%.