Каждый пятый россиянин готовится к девальвации рубля

Опрос, проведенный недавно, показал, что 34% граждан страны верят, что в этом лете курс доллара вернется к значениям в пределах 90-100 рублей. 14% ожидают его небольшого укрепления (85-90 рублей) в июле–августе.