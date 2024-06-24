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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем BMW

Лихача на BMW задержали в Екатеринбурге

24 июня 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем BMW

Водителя, пытавшегося уйти от погони правоохранителей, задержали в Академическом районе Екатеринбурга.

Полицейские начали преследовать иномарку в Академическом районе. На требования остановиться водитель не реагировал и пытался уйти от погони, но при выезде на улицу Серафимы Дерябиной автомобиль попал в пробку, пишет Е1.

Сотрудники полиции и человек в гражданском силой вытащили водителя из автомобиля, заковали в наручники и увели в патрульную машину. При этом другие очевидцы сообщают, что лихач сам покинул BMW и попытался скрыться своим ходом и только после этого он был задержан.

Подробности происшествия уточняются. Управление ГИБДД никакой информации по этому поводу пока не сообщало.

Напомним, 10 июня в Екатеринбурге четверо в камуфляже скрутили мужчину и увезли в неизвестном направлении.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ГАИ#Водитель#Погоня#Инспектор#Екатеринбург
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