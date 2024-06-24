Лихача на BMW задержали в Екатеринбурге

Полицейские начали преследовать иномарку в Академическом районе. На требования остановиться водитель не реагировал и пытался уйти от погони, но при выезде на улицу Серафимы Дерябиной автомобиль попал в пробку, пишет Е1.



Сотрудники полиции и человек в гражданском силой вытащили водителя из автомобиля, заковали в наручники и увели в патрульную машину. При этом другие очевидцы сообщают, что лихач сам покинул BMW и попытался скрыться своим ходом и только после этого он был задержан.



Подробности происшествия уточняются. Управление ГИБДД никакой информации по этому поводу пока не сообщало.