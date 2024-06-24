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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

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«Магнит» в Первоуральске выплатит 650 тысяч за падение грузчика с крыльца

«Магнит» в Первоуральске выплатит 650 тысяч за падение грузчика с крыльца

24 июня 2024, 12:14
Фото: 1MI
Шестьсот пятьдесят тысяч рублей заплатит по решению суда компания АО «Тандер» своему сотруднику, который упал с крыльца на работе и получил несколько переломов.

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что в мае прошлого года пострадавший, находясь на крыльце помещения, облокотился на ограждение. В это время стойки ограждения оторвались и работник упал вместе с конструкцией с крыльца.

Мужчину госпитализировали и поставили диагноз — перелом локтевого отростка, поперечных отростков позвонков, множественные ушибы и ссадины. Все эти травмы экспертиза расценила как тяжкий вред здоровью, сообщили в региональной прокуратуре.

Главной причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание рабочих мест и недостатки в организации, проявившиеся в отсутствии контроля над техническим состоянием сооружений на рабочем месте.

Первоуральский городской суд постановил взыскать у АО «Тандер» компенсацию в размере 650 тысяч рублей в пользу травмированного работника.

Компания подала апелляцию, однако Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу ответчика.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Напомним, производитель радиаторов в Нижнем Тагиле выплатит более 1,3 млн рублей за смерть своего сотрудника.

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