«Магнит» в Первоуральске выплатит 650 тысяч за падение грузчика с крыльца

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что в мае прошлого года пострадавший, находясь на крыльце помещения, облокотился на ограждение. В это время стойки ограждения оторвались и работник упал вместе с конструкцией с крыльца.
Мужчину госпитализировали и поставили диагноз — перелом локтевого отростка, поперечных отростков позвонков, множественные ушибы и ссадины. Все эти травмы экспертиза расценила как тяжкий вред здоровью, сообщили в региональной прокуратуре.
Главной причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание рабочих мест и недостатки в организации, проявившиеся в отсутствии контроля над техническим состоянием сооружений на рабочем месте.
Первоуральский городской суд постановил взыскать у АО «Тандер» компенсацию в размере 650 тысяч рублей в пользу травмированного работника.
Компания подала апелляцию, однако Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу ответчика.
Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
Напомним, производитель радиаторов в Нижнем Тагиле выплатит более 1,3 млн рублей за смерть своего сотрудника.