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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Мигранта обвинили в нападении на девочку в лифте в Екатеринбурге

Мигрант напал на третьеклассницу в лифте в Екатеринбурге

24 июня 2024, 11:38
Фото: 1MI

Мигранта обвинили в нападении на девочку в лифте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иностранец напал на девятилетнюю девочку в лифте. Происшествие случилось на Ольховской улице.

Девочка поднималась домой в лифте на девятый этаж. Вместе с ней зашел пьяный незнакомец и напал на нее, пишет Ура.ру.

Отец ребенка обратился с заявлением в правоохранительные органы. Вскоре полицейские задержали 48-летнего уроженца Кыргызстана. Пострадавшая его опознала. Свою вину задержанный отрицает.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан тренер по плаванию. Он обвиняется в домогательствах к 14-летней воспитаннице.

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