Мигрант напал на третьеклассницу в лифте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Девочка поднималась домой в лифте на девятый этаж. Вместе с ней зашел пьяный незнакомец и напал на нее, пишет Ура.ру.
Отец ребенка обратился с заявлением в правоохранительные органы. Вскоре полицейские задержали 48-летнего уроженца Кыргызстана. Пострадавшая его опознала. Свою вину задержанный отрицает.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан тренер по плаванию. Он обвиняется в домогательствах к 14-летней воспитаннице.