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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Екатеринбурге выберут самую красивую офисную сотрудницу

«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу началось на Урале!

24 июня 2024, 11:38
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге выберут самую красивую офисную сотрудницу

Голосование за участниц в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2024» в Свердловской области проводится в telegram-канале @tagilcityru.

Выбрать лучшую претендентку можно с 24 по 28 июня 2024 года (конец приема голосов в 17:00 по уральскому времени). Всего сделаны три поста с голосованиями (22 участницы). Проголосовать можно в каждом из постов, одну победительницу выберет редакция TagilCity.ru с учетом голосов во всех трех постах. Эта участница получит приятный приз от редакции.

Итак, знакомимся с участницами!

«Мисс Офис — 2024» в Свердловской области. Голосование №1

1. Аникина Анна. Специалист по документообороту
2. Антоненко Лариса. Помощник руководителя
3. Арефьева Алёна. Ведущий экономист
4. Баега Юлия. Инженер 1 категории
5. Балыкова Надежда. Управляющий магазинами
6. Баранникова Светлана. Руководитель направления организационного развития
7. Баязитова Юлия. Инженер-проектировщик автомобильных дорог

Фото: оргкомитет «Мисс Офис»

«Мисс Офис — 2024» в Свердловской области. Голосование №2 

1. Бизяева Анастасия. Менеджер по развитию ключевых клиентов
2. Веретенникова Анжела. Менеджер 1-ой категории по работе с предприятиями ТЭК
3. Григорьева Екатерина. Инженер ПТО
4. Дубровина Ирина. Адвокат
5. Кобелева Александра. Брокер по инвестициям
6. Коршунова Мария. Бухгалтер
7. Красильник Мария. Секретарь

Фото: оргкомитет «Мисс Офис»

«Мисс Офис — 2024» в Свердловской области. Голосование №3

1. Новопашина Яна. Специалист
2. Пилькевич Вероника. Менеджер по подбору персонала
3. Пономарева Елизавета. Менеджер по работе с клиентами
4. Радыгина Ксения. Инженер-конструктор
5. Соболева Диана. Офис-менеджер
6. Ткаченко Екатерина. Помощник бухгалтера
7. Трыскова Лилия. Юрист
8. Эбергардт Анастасия. Моторист

Фото: оргкомитет «Мисс Офис»

Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя на любом этапе.

29 июня в Екатеринбурге во время кастинга в ТЦ «ВеерМолл» будут объявлены имена не только победительниц регионального отбора, но и имя победительницы в голосовании в telegram-канале информационного партнера. Стоит отметить, что голосование в telegram-канале издания никак не влияет на результат кастинга.

Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»
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#Александра Логинова#Эксклюзив#Свердловская область#Конкурс красоты#Голосование#Жюри#Развлечения#Приз#Екатеринбург#Кандидатуры
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