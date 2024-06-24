«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу началось на Урале!

Выбрать лучшую претендентку можно с 24 по 28 июня 2024 года (конец приема голосов в 17:00 по уральскому времени). Всего сделаны три поста с голосованиями (22 участницы). Проголосовать можно в каждом из постов, одну победительницу выберет редакция TagilCity.ru с учетом голосов во всех трех постах. Эта участница получит приятный приз от редакции.