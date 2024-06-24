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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Мощные осадки и ветер ожидаются в Свердловской области

Мощные осадки и ветер ожидаются в Свердловской области

24 июня 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области есть вероятность сильных дождей, града и ветра. Такая погода прогнозируется 25 июня 2024 года.

В область выпадут сильные осадки. Порывы ветра могут увеличиться до 25 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Из-за шквалистого ветра может ухудшиться пожароопасная обстановка. Местным жителям советуют не нарушать правила пожарной безопасности, а также быть внимательными во время вождения транспорта и, если есть возможность, не отправляться в дальние поездки.

Напомним, на предстоящей неделе в Свердловской области будет прохладно и облачно. Ночью температура может опускаться до +12.

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#Елизавета Зиборова#Осадки#Ветер#Ливень#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург
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