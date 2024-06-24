Мощные осадки и ветер ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В область выпадут сильные осадки. Порывы ветра могут увеличиться до 25 метров, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Из-за шквалистого ветра может ухудшиться пожароопасная обстановка. Местным жителям советуют не нарушать правила пожарной безопасности, а также быть внимательными во время вождения транспорта и, если есть возможность, не отправляться в дальние поездки.
Напомним, на предстоящей неделе в Свердловской области будет прохладно и облачно. Ночью температура может опускаться до +12.