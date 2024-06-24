Мошенник получил 4 года колонии за обман пенсионера из Красноуфимска на 1,4 млн

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Суд признал 50-летнего жителя Перми виновным в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал 87-летний пенсионер.
Преступники действовали по стандартной схеме: пожилому человеку позвонили и сообщили, что его дочь стала виновницей ДТП, и для «урегулирования вопроса» необходима крупная сумма денег. Осужденный выступил в роли курьера, который забрал у пенсионера 1,4 миллиона рублей и перечислил их на счет мошенников.
Суд приговорил мужчину к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, ранее в Екатеринбурге местный житель стал ещё одной жертвой мошенников. Для обмана они использовали новую схему.