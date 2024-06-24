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Published Сегодня, 10:12

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Мошенник получил 4 года колонии за обман пенсионера из Красноуфимска на 1,4 млн

Мошенник получил 4 года колонии за обман пенсионера из Красноуфимска на 1,4 млн

24 июня 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
В Красноуфимске мошенник, обманувший пенсионера на 1,4 миллиона рублей, отправится в колонию.

Суд признал 50-летнего жителя Перми виновным в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал 87-летний пенсионер.

Преступники действовали по стандартной схеме: пожилому человеку позвонили и сообщили, что его дочь стала виновницей ДТП, и для «урегулирования вопроса» необходима крупная сумма денег. Осужденный выступил в роли курьера, который забрал у пенсионера 1,4 миллиона рублей и перечислил их на счет мошенников.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее в Екатеринбурге местный житель стал ещё одной жертвой мошенников. Для обмана они использовали новую схему.

Житель Екатеринбурга повелся на новую схему мошенников
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