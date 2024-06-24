Мошенник получил 4 года колонии за обман пенсионера из Красноуфимска на 1,4 млн

Преступники действовали по стандартной схеме: пожилому человеку позвонили и сообщили, что его дочь стала виновницей ДТП, и для «урегулирования вопроса» необходима крупная сумма денег. Осужденный выступил в роли курьера, который забрал у пенсионера 1,4 миллиона рублей и перечислил их на счет мошенников.