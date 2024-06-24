Мужчина в Нижнем Тагиле потерял сознание на улице

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По словам очевидицы, горожанин потерял сознание и упал. Прохожие вызвали ему скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге во время фестиваля блогеров одной из участниц стало плохо из-за жаркой погоды. Вследствие этого девушка, находившая около сцены в парке Маяковского, упала в обморок.
Екатеринбурженку увели с праздничной площадки и после этого она обратно возвращаться не стала.