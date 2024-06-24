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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Мужчина в Нижнем Тагиле потерял сознание на улице

Мужчина в Нижнем Тагиле потерял сознание на улице

24 июня 2024, 09:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо около ТЦ «Спутник» утром 24 июня 2024 года.

По словам очевидицы, горожанин потерял сознание и упал. Прохожие вызвали ему скорую помощь, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге во время фестиваля блогеров одной из участниц стало плохо из-за жаркой погоды. Вследствие этого девушка, находившая около сцены в парке Маяковского, упала в обморок.

Екатеринбурженку увели с праздничной площадки и после этого она обратно возвращаться не стала.

Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском
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