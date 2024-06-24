На поставщика комбината Свердловской области возбудили 13 дел за аферу с зерном

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, во время взвешивания сотрудники компании-поставщика включали механизм на грузовике и таким образом фальсифицировали массу продукции, делая ее больше, пишет Ура.ру.
Сумма нанесенного ущерба превысила более 600 тысяч рублей. Через некоторое время обман вскрылся. В отношении руководителя компании и его подельников из Екатеринбурга и Омска возбудили более десятка уголовных дел. Меру пресечения им еще не избрали.
Напомним, мужчина в Екатеринбурге при поставке продуктов в магазины обманул бизнесменов на 12 миллионов рублей. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.