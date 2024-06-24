На поставщика комбината Свердловской области возбудили 13 дел за аферу с зерном

Сумма нанесенного ущерба превысила более 600 тысяч рублей. Через некоторое время обман вскрылся. В отношении руководителя компании и его подельников из Екатеринбурга и Омска возбудили более десятка уголовных дел. Меру пресечения им еще не избрали.