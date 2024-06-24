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На поставщика комбината Свердловской области возбудили 13 дел за аферу с зерном

На поставщика комбината Свердловской области возбудили 13 дел за аферу с зерном

24 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
В отношении компании «Зерноторг» из Ижевска, которая поставляла зерно комбинату хлебопродуктов в Свердловской области, возбудили 13 уголовных дел за обман предприятия более, чем на 600 тысяч.

Так, во время взвешивания сотрудники компании-поставщика включали механизм на грузовике и таким образом фальсифицировали массу продукции, делая ее больше, пишет Ура.ру.

Сумма нанесенного ущерба превысила более 600 тысяч рублей. Через некоторое время обман вскрылся. В отношении руководителя компании и его подельников из Екатеринбурга и Омска возбудили более десятка уголовных дел. Меру пресечения им еще не избрали.

Напомним, мужчина в Екатеринбурге при поставке продуктов в магазины обманул бизнесменов на 12 миллионов рублей. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.

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#Елизавета Зиборова#Омск#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Обман#Поставщик#ЧП#Афера#Преступления#Зерно#Ижевск#18+#Екатеринбург#Инцидент
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