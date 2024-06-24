Неизвестный в Екатеринбурге обокрал табачный магазин и ПВЗ Ozon

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По словам очевидца, грабитель разбил входную дверь на пункте выдачи маркетплейса и проник внутрь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В правоохранительных органах началась проверка по факту кражи. Сотрудники ведомства устанавливают размер ущерба, выясняют обстоятельства ЧП и личность злоумышленника.
Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле местный житель, придя в магазин «Вояж», украл деньги из кассы. После этого он сбежал, при этом спрятав украденное в карман.