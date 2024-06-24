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Неизвестный в Екатеринбурге обокрал табачный магазин и ПВЗ Ozon

Неизвестный в Екатеринбурге обокрал табачный магазин и ПВЗ Ozon

24 июня 2024, 07:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный совершил кражу на ПВЗ Ozon и в табачном магазине Cosmoshop. Инцидент произошел на улице Замятина.

По словам очевидца, грабитель разбил входную дверь на пункте выдачи маркетплейса и проник внутрь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В правоохранительных органах началась проверка по факту кражи. Сотрудники ведомства устанавливают размер ущерба, выясняют обстоятельства ЧП и личность злоумышленника.

Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле местный житель, придя в магазин «Вояж», украл деньги из кассы. После этого он сбежал, при этом спрятав украденное в карман.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Кража#Магазин#Ущерб#ЧП#Грабитель#Пункт выдачи#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Инцидент
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