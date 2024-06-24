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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Облачная и прохладная погода ожидается в Свердловской области

Облачная и прохладная погода ожидается в Свердловской области

24 июня 2024, 07:43
Фото: 1MI
В Свердловскую область придет похолодание до +16 градусов на предстоящей неделе с 24 до 28 июня 2024 года.

В первый день недели потеплеет до +25 градусов, в некоторых местах области возможны осадки. К ночи станет холоднее до +12, рассказали в УГМС.

Во вторник днем будет дождливо, а температура достигнет +16. В середине недели, 26 июня, вероятны грозы и дожди, температура повысится до +18. 27 июня станет теплее до +22 градусов, а в пятницу уровень тепла понизится до +19 градусов.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, из-за которого затопило улицы города.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Окружающая среда#Природа#УГМС#Облачность#Екатеринбург#Грозы#Прохладная погода
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