Облачная и прохладная погода ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В первый день недели потеплеет до +25 градусов, в некоторых местах области возможны осадки. К ночи станет холоднее до +12, рассказали в УГМС.
Во вторник днем будет дождливо, а температура достигнет +16. В середине недели, 26 июня, вероятны грозы и дожди, температура повысится до +18. 27 июня станет теплее до +22 градусов, а в пятницу уровень тепла понизится до +19 градусов.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень, из-за которого затопило улицы города.