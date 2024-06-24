Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В Екатеринбурге стартовал международный конкурс красоты на звание самой очаровательной офисной сотрудницы. На звание «Мисс Офис» в Свердловской области претендуют семь участниц, а проголосовать за королеву принтеров и сканеров можно в Telegram-канале TagilCity.ru.
Традиционно по понедельникам TagilCity.ru подводит экологические итоги минувшей недели. Впервые за долгое время замеры воздуха, проведенные с помощью редакционного газоанализатора, были нормальными — превышений вредных веществ в атмосфере не было. Зато труднее дышалось жителям Екатеринбурга, которых накрыло облаками формальдегида и оксида углерода. Кроме того, Нижний Тагил получит почти 12 млн рублей на содержание контейнерных площадок.
В Тагиле пора проводить повторную обработку от клещей, однако сделать это невозможно. После прошедших ливней, когда только за одну ночь в городе выпала половина месячной нормы осадков, она просто будет бесполезной.
На Вагонке в Нижнем Тагиле трагически погиб подросток — он сорвался с крыши и разбился насмерть. Все произошло вечером в воскресенье, 23 июня. Медикам, которые приехали на место ЧП, осталось лишь констатировать смерть молодого человека. А правоохранителям предстоит установить причину его гибели.
После терактов в Крыму и Дагестане 23 июня эксперты обсуждают судьбу туристического сезона в этих двух популярных у россиян регионах. Пока массового отказа от путевок и туров нет, однако ситуация может измениться на этой неделе. Представители турбизнеса рекомендуют не паниковать и принимать взвешенные решения.