Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм

После терактов в Крыму и Дагестане 23 июня эксперты обсуждают судьбу туристического сезона в этих двух популярных у россиян регионах. Пока массового отказа от путевок и туров нет, однако ситуация может измениться на этой неделе. Представители турбизнеса рекомендуют не паниковать и принимать взвешенные решения.