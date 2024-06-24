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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм

Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм

24 июня 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
На Урале началось голосование за «Мисс Офис». TagilCity.ru рассказывает об экоитогах недели. В Тагиле не могут повторно обработать парки и скверы от клещей. На Вагонке погиб подросток. Свердловчанам рискуют потерять деньги за туры в Дагестан и Крым после терактов. Итоги Тагила и области за 24 июня.

В Екатеринбурге стартовал международный конкурс красоты на звание самой очаровательной офисной сотрудницы. На звание «Мисс Офис» в Свердловской области претендуют семь участниц, а проголосовать за королеву принтеров и сканеров можно в Telegram-канале TagilCity.ru.

«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу началось на Урале!
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Традиционно по понедельникам TagilCity.ru подводит экологические итоги минувшей недели. Впервые за долгое время замеры воздуха, проведенные с помощью редакционного газоанализатора, были нормальными — превышений вредных веществ в атмосфере не было. Зато труднее дышалось жителям Екатеринбурга, которых накрыло облаками формальдегида и оксида углерода. Кроме того, Нижний Тагил получит почти 12 млн рублей на содержание контейнерных площадок.

Итоги недели: выбросы в Екатеринбурге, свалки в Тагиле и неработающий сайт УГМС
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В Тагиле пора проводить повторную обработку от клещей, однако сделать это невозможно. После прошедших ливней, когда только за одну ночь в городе выпала половина месячной нормы осадков, она просто будет бесполезной.

Повторную обработку от клещей не могут провести в Нижнем Тагиле из-за дождей
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На Вагонке в Нижнем Тагиле трагически погиб подросток — он сорвался с крыши и разбился насмерть. Все произошло вечером в воскресенье, 23 июня. Медикам, которые приехали на место ЧП, осталось лишь констатировать смерть молодого человека. А правоохранителям предстоит установить причину его гибели.

Подросток сорвался с крыши на Вагонке в Нижнем Тагиле
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После терактов в Крыму и Дагестане 23 июня эксперты обсуждают судьбу туристического сезона в этих двух популярных у россиян регионах. Пока массового отказа от путевок и туров нет, однако ситуация может измениться на этой неделе. Представители турбизнеса рекомендуют не паниковать и принимать взвешенные решения.

Теракты в Крыму и Дагестане: вернут ли свердловчанам деньги за туристические путевки
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