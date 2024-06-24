Огненный канат попал в людей на шоу в Ревде

Несмотря на непогоду в парке собралось множество зрителей. Большая группа людей лицезрела исполнение трюка, как неожиданно трос порвался и один из его горящих концов отлетел прямо в толпу, сообщает «Ревда-Инфо».



Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавших, но ни у кого из них серьезных травм выявлено не было. Руководитель Trial Brothers Василий Сединкин извинился за произошедшее перед зрителями и пообещал, что в следующий раз группа будет серьезнее подходить к исполнению трюка и проверке экипировки. По его словам, пропитанный керосином канат просто перегорел, хотя никогда раньше такого не происходило.



Прокуратура Свердловской области сообщила о начале проверки по факту соблюдения требований законодательства при проведении массового мероприятия и исполнении трюка, в том числе на предмет безопасности для зрителей. Также будет запрошена информация об обращении за медицинской помощью в результате происшествия.