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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Огненный канат попал в людей на шоу в Ревде

Огненный канат попал в людей на шоу в Ревде

24 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI
В городе Ревда Свердловской области в ходе экстрим-шоу оторвался горящий канат и угодил в толпу зрителей. Обошлось без серьезных травм, но прокуратура все же объявила проверку.

В прошедшее воскресенье в парке ДК города Ревда проходило выступление экстрим-шоу группы Trial Brothers. В программу шоу традиционно входит коронный трюк группы, когда один из ее участников перепрыгивает горящий канат на велосипеде.

Несмотря на непогоду в парке собралось множество зрителей. Большая группа людей лицезрела исполнение трюка, как неожиданно трос порвался и один из его горящих концов отлетел прямо в толпу, сообщает «Ревда-Инфо».

Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавших, но ни у кого из них серьезных травм выявлено не было. Руководитель Trial Brothers Василий Сединкин извинился за произошедшее перед зрителями и пообещал, что в следующий раз группа будет серьезнее подходить к исполнению трюка и проверке экипировки. По его словам, пропитанный керосином канат просто перегорел, хотя никогда раньше такого не происходило.

Прокуратура Свердловской области сообщила о начале проверки по факту соблюдения требований законодательства при проведении массового мероприятия и исполнении трюка, в том числе на предмет безопасности для зрителей. Также будет запрошена информация об обращении за медицинской помощью в результате происшествия.

Напомним, в Екатеринбурге в конце мая во время соревнований дрифтер влетел в бетонное ограждение.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Ревда#Зрители#Пострадавшие#Травмы#Екатеринбург#Канат
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