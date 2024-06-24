Около клуба в Екатеринбурге неизвестный устроил поножовщину

По словам очевидца, по какой причине случился конфликт неизвестно. Охранник попытался успокоить разбушевавшегося клиента, но получил удар ножом в руку. Дальше дебошир стал бегать за другими мужчинами. Всего на месте было около 15 человек, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца событий.