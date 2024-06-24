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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Екатеринбурге около известного клуба неизвестный устроил драку со стрельбой

Около клуба в Екатеринбурге неизвестный устроил поножовщину

24 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге около известного клуба неизвестный устроил драку со стрельбой

В центре Екатеринбурга около Bla Bla Bar неизвестный устроил драку. У него был нож. Также во время потасовки прозвучали звуки выстрелов.

По словам очевидца, по какой причине случился конфликт неизвестно. Охранник попытался успокоить разбушевавшегося клиента, но получил удар ножом в руку. Дальше дебошир стал бегать за другими мужчинами. Всего на месте было около 15 человек, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца событий.

Успокоить мужчину смогли при помощи травматического пистолета и перцового баллончика. Одна из пуль попала в его товарища.

Напомним, 12 июня в Екатеринбурге дебош устроил бывший мигрант. Водитель авто повздорил с группой молодых людей. В результате инцидент окончился стрельбой.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Стрельба#Драка#Пострадавшие#18+#Екатеринбург
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