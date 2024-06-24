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Updated Сегодня, 06:16

В Екатеринбурге рэперу назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Отец-рэпер в Екатеринбурге задолжал алименты маленькой дочери

24 июня 2024, 06:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге рэперу назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Музыканту из Екатеринбурга назначили 120 часов исправительных работ. Мужчина упорно не хотел платить алименты своей пятилетней дочери.

По решению суда екатеринбуржец должен был платить 25% от всех видов своих доходов своей маленькой дочери. Однако, нерадивый отец, являясь востребованным музыкантом и выступая в одном из заведений Екатеринбурга, упорно не выполнял решение исполнительного производства.

За 2 месяца 28-летний мужчина задолжал алиментов на сумму более пятидесяти тысяч рублей. В результате нарушителя привлекли к ответственности: ему назначили 120 часов исправительных работ несмотря на полное погашение задолженности.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила задолжала своим детям более 1,5 млн рублей алиментов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Приговор#Должник#Приставы#Алименты#Екатеринбург
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