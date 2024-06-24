Отец-рэпер в Екатеринбурге задолжал алименты маленькой дочери

По решению суда екатеринбуржец должен был платить 25% от всех видов своих доходов своей маленькой дочери. Однако, нерадивый отец, являясь востребованным музыкантом и выступая в одном из заведений Екатеринбурга, упорно не выполнял решение исполнительного производства.