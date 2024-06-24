Отец-рэпер в Екатеринбурге задолжал алименты маленькой дочери

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
По решению суда екатеринбуржец должен был платить 25% от всех видов своих доходов своей маленькой дочери. Однако, нерадивый отец, являясь востребованным музыкантом и выступая в одном из заведений Екатеринбурга, упорно не выполнял решение исполнительного производства.
За 2 месяца 28-летний мужчина задолжал алиментов на сумму более пятидесяти тысяч рублей. В результате нарушителя привлекли к ответственности: ему назначили 120 часов исправительных работ несмотря на полное погашение задолженности.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила задолжала своим детям более 1,5 млн рублей алиментов.