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Подозреваемому в убийстве школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение

24 июня 2024, 08:00
Фото: 1MI
Эдуарду Голикову, который подозревается в убийстве 16-летней девочки в Каменске-Уральском, предъявили обвинение в убийстве и попытке изнасилования.

Чтобы провести новую экспертизу, было эксгумировано тело умершей. Следствие предполагает, что мужчина, ехавший на велосипеде, следил за девочкой и, подкараулив ее, потащил в лес, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Затем обвиняемый попытался ее изнасиловать, но так как погибшая громко кричала, он ее задушил, после чего украл ее телефон и ушел.

Напомним, девочку нашли мертвой в августе 2023 года. Вскоре был найден велосипедист, преследовавший ее. Мужчину заподозрили в убийстве школьницы и задержали.

Обвиняемый в смерти 16-летней девушки мужчина ответит за «покушение на изнасилование»
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