Подозреваемому в убийстве школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Чтобы провести новую экспертизу, было эксгумировано тело умершей. Следствие предполагает, что мужчина, ехавший на велосипеде, следил за девочкой и, подкараулив ее, потащил в лес, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Затем обвиняемый попытался ее изнасиловать, но так как погибшая громко кричала, он ее задушил, после чего украл ее телефон и ушел.
Напомним, девочку нашли мертвой в августе 2023 года. Вскоре был найден велосипедист, преследовавший ее. Мужчину заподозрили в убийстве школьницы и задержали.