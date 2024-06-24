Подросток скончался в доме-интернате для умственно отсталых детей в Нижней Туре

Примерно за час до этого медсестры кормили детей в их палатах. После приема пищи подросток остался в палате с другими пациентами, а медработники направились кормить других детей. Спустя некоторое время одна из медсестер зашла в палату и нашла ребенка в безжизненном состоянии. На теле и рядом были следы рвоты.



По данному факту прокуратура инициировала проверку на соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе скорость вызова скорой медицинской помощи, а также уровень квалификации медработников и комплектность учреждения рабочими кадрами.



В 2013 году в интернате уже случалась смерть воспитанников. Тогда мальчик семи лет с умственной отсталостью и ДЦП просунул голову между прутьями кровати и умер от удушения. Проверка установила вину медперсонала.