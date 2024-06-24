tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Нижней Туре в пансионате для умственно отсталых детей умерла девочка-подросток

Подросток скончался в доме-интернате для умственно отсталых детей в Нижней Туре

24 июня 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Нижней Туре в пансионате для умственно отсталых детей умерла девочка-подросток

23 июня в экстренные службы города Лесной, Свердловской области поступила информация о гибели пятнадцатилетнего ребенка в Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Прокуратура начала проверку.

Примерно за час до этого медсестры кормили детей в их палатах. После приема пищи подросток остался в палате с другими пациентами, а медработники направились кормить других детей. Спустя некоторое время одна из медсестер зашла в палату и нашла ребенка в безжизненном состоянии. На теле и рядом были следы рвоты.

По данному факту прокуратура инициировала проверку на соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе скорость вызова скорой медицинской помощи, а также уровень квалификации медработников и комплектность учреждения рабочими кадрами.

В 2013 году в интернате уже случалась смерть воспитанников. Тогда мальчик семи лет с умственной отсталостью и ДЦП просунул голову между прутьями кровати и умер от удушения. Проверка установила вину медперсонала.

Напомним, 15 июня в Екатеринбурге скончался месячный ребенок. Он поступил в больницу с кишечной инфекцией.

Четырехмесячный ребенок умер в Березовском
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем«Кусал себя от боли»: в Екатеринбурге по неизвестной причине умер ребенокПолугодовалый ребенок умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения врача
#Ирина Кирилова#Проверка#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Смерть#Интернат#Лесной#18+#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь
Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня
Вчера, 06:05
Сильные грозы и похолодание надвигаются на Нижний Тагил
22 июня, 10:57
Подросток сорвался с крыши на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:16
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
Вчера, 11:59
Прокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:51
Новым почетным гражданином Нижнего Тагила может стать Борис Соколов
22 июня, 07:48