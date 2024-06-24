Повторную обработку от клещей не могут провести в Нижнем Тагиле из-за дождей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По мнению главного синоптика Свердловского Гидрометцентра — Галины Шепоренко — прошедший ночью 24 июня ливень довольно опасное явление.
Она подчеркнула, что в ближайшие дни в городе сохранится дождливая погода — влияние циклона, который будет главенствовать в регионе еще несколько дней. Температура воздуха понизится до 15-20 градусов.
К сожалению, дожди не позволяют провести повторную акарицидную обработку, которая крайне необходима городу из-за сложной ситуации с клещевыми инфекциями.
Напомним, в Свердловской области было продлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней и гроз.