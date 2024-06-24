tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

За сутки в Нижнем Тагиле выпала половина от месячной нормы осадков

Повторную обработку от клещей не могут провести в Нижнем Тагиле из-за дождей

24 июня 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

За сутки в Нижнем Тагиле выпала половина от месячной нормы осадков

В Нижнем Тагиле за ночь выпала половина месячной нормы осадков — 36 миллиметров. Из-за дождей не представляется возможным провести повторную акарицидную обработку.

По мнению главного синоптика Свердловского Гидрометцентра — Галины Шепоренко — прошедший ночью 24 июня ливень довольно опасное явление.

Она подчеркнула, что в ближайшие дни в городе сохранится дождливая погода — влияние циклона, который будет главенствовать в регионе еще несколько дней. Температура воздуха понизится до 15-20 градусов.

К сожалению, дожди не позволяют провести повторную акарицидную обработку, которая крайне необходима городу из-за сложной ситуации с клещевыми инфекциями.

Напомним, в Свердловской области было продлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней и гроз.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Ливень#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Норма
Подпишитесь
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу началось на Урале!
Сегодня, 11:38
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Сегодня, 09:03
Подросток сорвался с крыши на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:16
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
Вчера, 11:59
Пьяная женщина на Вагонке в Нижнем Тагиле пыталась прикурить от Вечного огня
Вчера, 06:05
Солнце готовится нанести удар по Земле: на звезде снова произошли сильные взрывы
Сегодня, 08:57